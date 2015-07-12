Gül, Erdoğan'ın yüzüne karşı AKP'nin Ortadoğu politikasını eleştirdi

İstanbul'da bir iftar etkinliğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la aynı masada oturan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iftar sonrası kürsüde konuştu. Gül, "Mısır'dan Libya'ya ilişkilerimizi geliştirmeliyiz, tekrar Türkiye'nin ilham olacağı bir duruma gelmeliyiz" dedi, "Ortadoğu politikamızı gözden geçirmekte fayda var" ifadesini kullandı.

Gül, İstanbul Dostluk Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce kürsüye davet edilen Abdullah Gül, Türkiye’nin dış politikalarını eleştirerek, "Henüz Ortadoğu'da Filistin meselesi çözülmemişken, kalıcı barış sağlanmamışken, İslam ülkelerinin kendi kendini tüketiyor olması gerçekten çok acıdır. Bu bakımdan inanıyorum ki; Türkiye olarak bu ülkelere yardımcı olmak durumundayız. Bunun için de şüphesiz ki; hepsiyle ilişkimizi geliştirmeliyiz” dedi.

Gül, “Libya'dan Mısır'a kadar, Yemen'den bütün Körfez ülkelerine kadar, nasıl bir zamanlar onlara ilham olduysak, yeniden bu ülkelere ilham olucu, yol gösterici olacağı bir duruma gelmek gerekir. Bu anlamda açıkçası, Ortadoğu ve Arap politikalarımızı daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirmenin de faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bölgede başka bir gelişme de söz konusu. Büyük bir kaos ortaya çıkarsa, bu kaosun içerisinden çıkacak, hiç tahmin etmediğimiz sürprizlerle karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.