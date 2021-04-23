Sabah yazarı Güngör: Kripto borsalarında ne sermaye şartı, ne lisans zorunluluğu aranıyor ne de denetim yapılıyor, acilen düzenlenmesi gerek

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyarlarca dolarla yurt dışında kaçtığının ileri sürülmesinin ardından kaleme aldığı yazıda, "Kripto borsalarında ne sermaye şartı, ne lisans zorunluluğu aranıyor ne de denetim yapılıyor. Bu işlerin acilen düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Güngör, yazısında "herkesin çılgın gibi" kripto para alım-satımı yaptığını belirterek, "Elbette suç sadece bu işlere merak salan, para yatıranlarda değil… Uzun süredir bu piyasalarda alımsatım işlemleri yapılıyor. Fakat bu alanda ciddi bir yasal boşluk var. Şu anda bu piyasayı denetleyen bir regülasyon yok" ifadesini kullandı.

Güngör, şöyle devam etti:

"Kripto borsalarında ne sermaye şartı, ne lisans zorunluluğu aranıyor ne de denetim yapılıyor. Merak ediyorum mesela… SPK, Türkiye Bankalar Birliği, BDDK, Rekabet Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Tüketici Mahkemeleri bu işlemleri denetliyor mu? Hesap açanlar bir kimlik fotoğrafıyla bu işlemi yapıyor. Gerçek kimlikle mi yoksa sahte kimlikle mi yapıyor? Bilen yok… Firmaların birçoğu kullanıcı sözleşmelerine "hiçbir şeyden kurumumuz sorumlu değildir" diye yazıyor. Suistimaller var mı, kimse bilmiyor. Velhasıl, bu işlerin acilen düzenlenmesi gerekiyor. Bu piyasada denetim mekanizmasını kurmazsak, kimin bu işten sorumlu olacağına işaret etmezsek, yasal mevzuatı hazırlamazsak, borsa açacaklara şartlar getirmezsek aynı skandalları tekrar tekrar yaşayabiliriz. Aman dikkat!"