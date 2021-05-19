Rizeli STK'lardan İkizdere için ikinci bildiri: Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur

T24 Haber Merkezi

Rizeli 11 sivil toplum kuruluşu, İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'ndeki taş ocağı çalışmalarına karşı köylülerin başlattığı eylemleri ortak yayımladıkları bildiriyle hedef alarak, "Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur" dedi. İkinci kez yayınlanan ve bildiride HDP'li vekillerin ve 64 baronun bölgeye "İkizdere halkını kışkırtmak için" gittiği savunulurken, "Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir" denildi.

İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından başlatılan taş ocağı çalışmalarına karşı köylülerin başlattığı eylemler sürerken, Rizeli 11 STK, eylemlere karşı ikinci kez yayımladığı bildiride "Rize'nin İyidere İlçesinde yapılacak olan Lojistik Merkez'in inşasında kullanılmak üzere İkizdere İlçesi İşkence Dere vadisinden çıkartılacak taşın doğayı katlettiğinden bahisle çeşitli kişi ve STK'ların yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz. Zira aynı grupların 3. havalimanı, 3. köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdikleri hafızalardan silinmemiştir" açıklamasını yaptı.

Hürriyet, Sabah ve Türkiye gazetesinde de yayımlanan bildiride köylülerin yaptığı eylem, HDP ve bölgeye giden barolar ve STK'lar üzerinden hedef alınırken, Gezi Parkı eylemlerine de benzetilerek, "Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz" denildi.

Yapılan ortak bildirinin tamamı şöyle:

"Rize'nin İyidere İlçesinde yapılacak olan Lojistik Merkez'in inşasında kullanılmak üzere İkizdere İlçesi İşkence Dere vadisinden çıkartılacak taşın doğayı katlettiğinden bahisle çeşitli kişi ve STK'ların yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz. Zira aynı grupların 3. havalimanı, 3. köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdikleri hafızalardan silinmemiştir.

Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur. İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 Baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından Ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi Baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır. Yine PKK'nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım Baroların ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesine karşı milli baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesini değil ABD Başkanının yanında yer alan bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir.

Elbette ki doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak ilimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkence Dere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan Rize İlinde faaliyet gösteren Meslek Örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşüncemizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

Bildiride imzası olan STK'lar şöyle:

Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi ve 53 Gazeteciler Derneği

