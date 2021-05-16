İkizdere’de taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin çadırları jandarma tarafından toplandı

Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin çadırları valilik emriyle jandarma tarafından toplatıldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, saat 02.30 sıralarında köylülerin kendi arazilerine yaptıkları çadırlarda önce arama yapan jandarma ekipleri daha sonra çadırları toplayıp bölgeden uzaklaştı.İşkencedere Vadisi’nin girişinde köylülerin yağmur veya güneşten korunmak için yaptıkları çadırları toplayan jandarmanın yaptığı gece operasyonu bir vatandaş tarafından kaydedildi. Çadırların olduğu bölgeye giden köylü, “Ben böyle bir şey görmedim. Bu hakkı nereden alıyorlar? Çadırlarımızın hepsini kaldırdılar, alanı boşalttılar. Bir tane bile çadırımızı bırakmadılar, iskeleleri de yıkmışlar” diye konuştu.

Köylülerin avukatı İbrahim Demirci, jandarma ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Tam olarak ne sebeple çadırların toplatıldığını bilmiyoruz. Jandarma valilik emriyle olduğunu söyledi. Toplantı ve yürüyüş kanununa dayatılarak toplatılmış. Ancak oralar köylülerin kendi arazileri. Bu olay kanuna aykırıdır” dedi.