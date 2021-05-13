İkizdere’de direnen köylülerin avukatı Okumuşoğlu: Limanın ÇED’ini alırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kandırdıkları ortada

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Bakan Karaismailoğlu ne demişti?
Cengiz Holding’in taş ocağı açmak istediği Rize’nin İkizdere ilçesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi sahasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, “Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor. İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir” sözleriyle ağaç katliamına ve taş ocağına karşı çıkan köylüleri hedef almıştı.
“İyidere Lojistik Merkezi’mizin ihtiyacı olan deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikodular yayılmakta ve bir algı operasyonu düzenlenmektedir” diyen Bakan, şu bilgileri paylaşmıştı:
“İhtiyaç duyulan deniz suyuna dayanıklı taş rezervi konusunda mevcut taş ocakları da dahil tam 10 yerden numuneler alınmış, uygun taşın burada olduğu bilimsel ve tarafsız kurullar tarafından tespit edilmiştir. Cevizlik Taş Ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak Rize Valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri, sürekli olarak kontrol edilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak, ocak içerisinde kesinlikle kırma-eleme tesisi kurulmayacaktır. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır.
Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır. Sarsıntı ve gürültü ölçümleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ve akademisyenler tarafından kontrol altında tutulacaktır.
Ocağımız Cevizlik köyüne kuşbakışı 1800 metre, Gürdere köyüne 2 bin 500 metre uzaklıktadır. Yani yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecektir.”
Cevizlik Taş Ocağı’nın 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletileceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, ayrıca “Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır. Hazine'ye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır. Taş ocağı için iki ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur” demişti.
TIKLAYIN - Bakan Karaismailoğlu: İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları bu ülkenin kalkınmasıdır