İkizdere’de direnen köylülerin avukatı Okumuşoğlu: Limanın ÇED’ini alırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kandırdıkları ortada

Rize’nin İkizdere İlçesinde Cengiz Holding tarafından yapımına başlanan taş ocağına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Eylemcilerin avukatlığını yapan Yakup Okumuşoğlu, İyidere Liman projesinin ÇED raporu ile taşocaklarının raporlarını karşılaştırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun çalışmaları iki yılda bitireceklerini de belirttiği açıklamalarına yanıt veren Avukat Okumuşoğlu, “Limanın ÇED’ini alırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kandırdıkları ortada” dedi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan Avukat Okumuşoğlu, “Limanın ÇED raporunda taşocakları için alternatif aranmadığı söyleniyor ama Bakan 10 ayrı yere baktık diyor. Limanın raporunda yeni bir taşocağı değil, dolgu olarak kullanılacak taşın izinli ve ruhsatlı ocaklardan satın alma yolu temin edileceği defalarca taahhüt ediliyor. Bakan’a sorduğumuzda ‘Ona değil, bizim dediğimize bakalım’ diyor. Bakan iki yılda buradan çıkacağız diyor. Raporda Cevizlik taşocağı rezervinin ömrü yaklaşık dört, yeni başvurusu yapılan Gürdere için ise proje ömrü beş yıldır deniliyor. Üstelik 24 saat çalışarak beş yılda bitirecekleri bir taşocağı planlamasını nasıl iki yılda bitirecekler?” diye sordu.

“Mevcut iş makinelerinden daha fazlasını oraya yığması gerekir. Bu da beş yılda yapacakları işi 2 yılda milletin iflahını sökerek yapacaklar demektir” diyen Okumuşoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Cevizlik’ten 16 milyon ton, Gürdere’den 15 milyon ton taş, toplam 43.91 hektarlık alandan sökülecek. Hesaplama yaptığımızda günde 1369 sefer yapacakları anlamına geliyor. Bölgeden iki dakikada bir kamyon geçmesi lazım. Bölgede ocak alanı içerisinde çok sayıda taşınmaz da acele kamulaştırıldı. Köyün içerisinde camiyi merkez alıyorlar. Ama taşocağına en yakın ev 230 metrede. Limanın ÇED’ini alırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kandırdıkları ortada. Bunları yapmasaydılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yanlışlarda iyileştirme yapılmasını isteyerek ÇED sürecini işletmek durumundaydı.”