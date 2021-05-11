Bakan Karaismailoğlu: İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil, sıkıntıları bu ülkenin kalkınmasıdır

Son haftalarda kamuoyunun gündeminden düşmeyen Cengiz Holding’in taş ocağı açmak istediği Rize’nin İkizdere ilçesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Liman Projesi sahasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, “Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor. İkizdere’de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir” sözleriyle ağaç katliamına ve taş ocağına karşı çıkan köylüleri hedef aldı.

İkizdereli köylüler, İyidere Lojistik Liman Projesi için Cengiz Holding tarafından İşkencedere mevkiinde açılmak istenen taş ocağına karşı direnmeye devam ediyor. Rize'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dolgu alanında yapılan Çay Çarşısı projesinde incelemelerde bulunarak, ardından Lojistik Liman Projesi sahasına geçti. Burada bazı açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Karadeniz Bölgemizin incisi Rize doğasıyla, deniziyle göz bebeğimizdir. Yeşili mücevherimiz, çalışkan ve yürekli insanı baş tacımızdır. Devam eden yatırımlarımızla, yakın gelecekte Rizemiz, tarımı, turizmi ve endüstrisinin yanı sıra enerji ve ticaret alanında gelişerek daha bereketli yarınlara erişecektir. Karadeniz Havzası’nın en önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Rize-Artvin havaalanını bu yıl sonunda hizmete alıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Rize’de devam eden onlarca kara yolu projesi olduğunu belirterek, “Rize-Artvin havaalanını bu yıl sonunda hizmete alıyoruz. 3 milyon metreküp denize dolgu dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Rize’de yapmakta olduğumuz önemli bir denizyolu yatırımı da kuşkusuz, İyidere Lojistik Liman Projesi’dir" dedi.

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hizmete açmayı planlıyoruz"

"Geçtiğimiz yıl başladığımız projemizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hizmete açmayı planlıyoruz" diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Limanımızın hizmete girmesiyle birlikte yılda 3 milyon ton genel kargo ile birlikte, 8 milyon ton dökme yük ve 100 konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasiteli olarak bölgesel ticaretin can damarı olacak. Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi’nin gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı, 428 milyon dolardan fazla olacaktır. Yani ilk yıllardan itibaren yatırımımızın geri dönüşünü katbekat almış olacağız. Bu proje aynı zamanda bin kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlayacaktır. Proje ile Rizemiz, Karadeniz’e açılan yeni bir lojistik üs olurken, limanımız hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sunacaktır."

"Yalan yanlış dedikodular yayılmakta"

Karaismailoğlu, köylülerin direnişine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunduğu konuşmasında şunları kaydetti:

“İyidere Lojistik Merkezi’mizin ihtiyacı olan deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikodular yayılmakta ve bir algı operasyonu düzenlenmektedir.

Zaten, insanımızın hayatına iyilik, güzellik, bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak bütün projelere, bu cenahlar tarafından karşı çıkılmıştır. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş, köprüler, tüneller, ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız halkımızı Türkiye’nin her yerinden dünyaya ulaştıran havalimanlarımız, çöle dönmüş doğu ve güney doğu illerimize gürül gürül su götüren barajlarımız zamanında hep bir dirençle karşılanmıştır.

"Önce, şehirlerimizin en kıymetli alanlarını dönüştürdüğümüz millet bahçelerine bir baksınlar"

Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan bu grupların önce, bütün illerimizde şehirlerimizin en kıymetli alanlarını dönüştürdüğümüz millet bahçelerine bir baksınlar. Elbette, yaptığımız her projede hem ekonomik getiriler hem çevresel kazanımlar hem de sosyal katkılar hesaplanmakta ve tartılmaktadır. Tüm bu unsurların dengesi gözetilmekte, her projeden sonra istemeden etkilenen bir ağaç varsa yerine yüzlercesi dikilmektedir."

"Çevre etkileri, sürekli olarak kontrol edilecektir"

Rize İyidere Lojistik Liman yapımında deniz dolgusu için, bütün projelerde olduğu gibi burada da öncelikli olarak mevcut taş ocaklarının kullanılması öncelikleri olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“İhtiyaç duyulan deniz suyuna dayanıklı taş rezervi konusunda mevcut taş ocakları da dahil tam 10 yerden numuneler alınmış, uygun taşın burada olduğu bilimsel ve tarafsız kurullar tarafından tespit edilmiştir. Cevizlik Taş Ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak Rize Valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri, sürekli olarak kontrol edilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak, ocak içerisinde kesinlikle kırma-eleme tesisi kurulmayacaktır. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır.

"Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır"

Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır. Sarsıntı ve gürültü ölçümleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ve akademisyenler tarafından kontrol altında tutulacaktır.

"Çalışmalarımız yerleşim yerlerinden bir hayli uzakta"

Ocağımız Cevizlik köyüne kuşbakışı 1800 metre, Gürdere köyüne 2 bin 500 metre uzaklıktadır. Yani yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecektir.

"Ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak"

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün meri mevzuatı çevresinde; ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak olup, üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. Sadece 13,5 hektarlık ÇED alanında taş ocağı faaliyeti sürdürülecektir. Taş kırma faaliyetleri bitiminden sonra taş ocağı bölgesi bitkisel toprakla doldurulacak, tarımsal, bitkisel verimlilik aynı kalacaktır. Mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır.”

"70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletilecek ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacak"

Cevizlik Taş Ocağı’nın 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletileceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır.

"Hazine'ye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur"

Hazine'ye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır. Taş ocağı için iki ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur.

"100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır"

100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır. Her projenin planlanmasında doğaya olan hassasiyetimiz nedeniyle en ince ayrıntıya kadar işimizi planlıyoruz. Örneğin; Rize’ye tekrar gelen Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün teknik ekibi, bölgeye alternatif bir ocak olup olmadığını tekrar araştırmış ve başka uygun bir ocak olmadığını tutanak altına almıştır. Yani Rize’yi önümüzdeki on yıllarda katbekat zenginleştirecek İyidere Lojistik Liman inşaatımızın ihtiyacı olan taş niteliğini sadece bu noktadan karşılayabiliyoruz."

"Doğaya mümkün olan en az müdahaleyle ilerliyoruz"

"Tamamlamak üzere olduğumuz Filyos limanımız, kabiliyetlerini her geçen gün artırdığımız Trabzon Limanımız ve nihayet İyidere Limanımızla Karadeniz’i kucaklayan kıyılarımız boyunca, dünyanın yeni ticaret gölü Karadeniz’in ticaretine hükmedeceğiz" diyen Karaismailoğlu, "Elbette bütün bunlar olurken, bizim için doğamızın, toprağımızın da gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması çok çok kıymetlidir. Biz devlet olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz. Çocuklarımıza en yüksek ekonomik faydayı sunacak işleri yaparken, doğaya da mümkün olan en az müdahaleyle ilerliyoruz" iddiasında bulundu.

"Zarar gören bir ağacın yerine, on ağaç dikeceğiz"

Öte yandan, "Projelerimizi tamamladığımızda proje alanlarını eskisinden daha zengin bir toprak ve bitki örtüsüyle bırakacağız" diyen Bakan, "Cevizlik Taş Ocağı’ndaki faaliyetler tamamlandıktan sonra, buralarda zarar gören bir ağacın yerine, on ağaç dikeceğiz. Hükümetlerimiz dönemindeki fidanlarımızı toprakla buluşturma seferberliği, Dünya’nın büyük takdirini kazanmıştır. Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bakanlığımız, sadece karayolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salınımını ortadan kaldırmıştır. Sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık” dedi.