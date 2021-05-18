İkizdere’de gazetecilerin görüntü almasına jandarma engeli

Cengiz İnşaat tarafından Rize İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Rize Valiliği, geçen günlerde aldığı kararla İkizdere'de çadır kurmak, basın açıklaması yapmak, toplanmak gibi eylemleri yasaklamıştı. Bugün de bölgeye giden gazetecilerin köylülerin bulunduğu alana gitmelerine engel olundu. Jandarma, gazetecilere yasak koyarken bu durumu görüntüleyen vatandaşların da çekim yapmasına müdahale etti.

İkizdere İşkencedere Vadisi’nde, Rize Valiliği tarafından alınan karar ile 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasını yasaklanırken, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık ve kapalı yer toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik ve miting düzenleme, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtmanı da izin verilmeyeceği belirtilmişti. Sözcü'nün haberine göre, Cengiz İnşaat'ın açmak istediği taş ocağına karşı köylülerin başlattığı mücadele devam ederken, vatandaşların tapulu arazilerindeki çadırları söken jandarma ekipleri gazetecilere de engel oldu.

Çadırları söküldükten sonra aynı yerde kendi arazilerindeki ağaçların gölgesinde toplanan köylüler ile görüşmek isteyen gazetecileri, jandarma alana koymadı. Bu durumu görüntüleyen vatandaşlara da engel olmaya çalıştı. Gazeteciler, köylüleri evlerinde ziyaret ederek görüşme yapabildi. Köylülerin Avukatı Yakup Okumuşoğlu, yapılan uygulama hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.