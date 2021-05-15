Bin 713 Karadenizliden çağrı: İkizdere’de taş ocağı istemiyoruz, şirketler değil yaşam kazansın

Rize‘nin İkizdere İlçesi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı bin 713 Karadenizli de “İkizdere’de taş ocağı istemiyoruz” başlığıyla yayımlanan metne imza atarak bölgede yapılması planlanan taş ocağına karşı olduklarını duyurdu.

“Şirketler değil, yaşam kazansın”

Söz konusu metinde doğa katliamına sessiz kalınmadığının altı çizilirken, şirketlerin yaşam alanlarını terk etmeleri istendi:

"İkizdere’de hukuka aykırı bir şekilde taş ocağının yapımına, doğanın geri dönüşü olmayacak tahribatına, yaban hayatın, suyun, yaşam alanlarının yok edilmek istenmesine, havanın toz bulutuna dönmesine, doğal yaşam dengesinin bozulmasına, yaşam alanlarının rant uğruna katledilmesine sessiz kalmıyoruz.

Bugün İkizdere İşkencedere vadisi yarın başka bir Karadeniz toprağı…başka bir vatan toprağı… Karadenizliler olarak içinde yaşadığımız doğanın şirketlere verilerek katledilmesine izin vermiyoruz. Bu toprak; içerisinde yaşayan ayının, karacanın, balığın, arının, çam ve kestane ağaçlarının, kurdun, kuşun… sayamayacağımız türde canlının ve yöre halkınındır. Şirketlerin yaşam alanlarımızı terketmesini istiyoruz. Bu sese kulak veren herkesi de bu kampanyaya davet ediyoruz. Şirketler değil yaşam kazansın…”