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AKP'li Rize Belediye Başkanı'ndan İkizdere savunması: Boğaz köprüsü açılırken de aynı yaygara vardı

"Türkiye bu oyunları çok gördü"

16 Mayıs 2021 19:42

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AKP'li belediye başkanları ile birlikte taş ocağı çalışmasının yapıldığı bölgeye gelerek basın açıklaması yaptı. Bölgede söylendiği gibi mağduriyetlerin olmadığını öne süren Metin, "Yapılan eylemlerin oy devşirmeye yönelik olduğunu adımız gibi biliyoruz" dedi.

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