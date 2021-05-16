AKP'li Rize Belediye Başkanı'ndan İkizdere savunması: Boğaz köprüsü açılırken de aynı yaygara vardı

İkizdere eylemlerinin 27. gününde ilçe belediye başkanları ile birlikte bölgeye gelen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, olayların abartıldığını söyledi. Rize Valiliği tarafından hem arı kovanları, hem de çay tarlaları konusunda çalışmalar yapıldığını ve garanti verildiğini ileri süren Metin, bölgede su kaynağının bozulması ya da yolların tahribatı ile ilgili çevresel olumsuzlukların yaşanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

"Boğaz köprüsü açılırken de aynı yaygara vardı"

İkizdere eylemlerinin Rize'ye hiç gelmemiş, Rize'nin yerini bilmeyenler tarafından büyütülmek istendiğini iddia eden Rize Belediye Başkanı Metin, "çevrecilik postuna bürünenlerin bu tür eylemler yapmasından üzüntü duyduklarını" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu oyunları çok gördü. Boğaz köprüsü açılırken de aynı yaygara vardı. Özal ikinci köprüyü açarken de aynı tartışma vardı. Havalanında aynı tartışmalar oldu. Hayatı boyunca iki ağaç dikmeyenler ağaç bahanesiyle, çevrecilik bahanesiyle ideolojik kaprislerini buralarda kusma yerine ben başkanlar olarak söylüyorum ki Rize'den fidan verelim Türkiye'nin çölleşen yerlerine dikin, çevrecilik adına bir şey yapmış olursunuz. Çevreci adıyla buralara gelmeyin. Başka niyetleriniz varsa, 'Cumhurbaşkanımızın memleketinden acaba biz buradan oy devşirebilir miyiz? Farklı farklı şekilde Türkiye'de bir olay ortaya koyabilir miyiz' saikleriyle olduğunu adımız gibi biliyoruz."