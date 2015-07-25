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PKK'nın kaçırdığı 3 sağlık görevlisi serbest bırakıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, asılsız hasta ihbarı vererek yol kesen PKK 1 ambulansa el koymuş içinde bulunan 3 sağlık görevlisini de kaçırmıştı

25 Temmuz 2015 13:12

Erzurum'un Tekman ilçesinde, dün akşam asılsız hasta ihbarı vererek yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılan 3 sağlık sabah saatlerinde serbest bırakıldı.  

İHA'da yer alan habere göre, Tekman ilçesi kırsalında PKK dün asılsız ihbarda bulunup ardından olay yerine sevk edilen ambulansın yolunu kesti. Ambulansla birlikte üç sağlık görevlisini kaçıran PKK'lılar bugün sabah saatlerinde sağlık çalışanlarını serbest bıraktı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Tekman Kaymakamlığına getirilen sağlık görevlileri olayla ilgili ifade verdi.

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