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Şemdinli'de polise saldırı: 2 yaralı

Yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi

25 Temmuz 2015 07:30

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde TOMA’nın içinde nöbet tutan polislere el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda biri ağır 2 polis yaralanırken, etrafın karanlık olmasından yararlanan saldırganların kaçtığı belirtildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı araştırma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 22.40 sıralarında Şemdinli girişinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. Toplumsal müdahale aracının içinde nöbet tutan polislere yapılan saldırıda, biri ağır 2 polis yaralandı. Karanlıktan yararlanarak kaçansaldırganların yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı. Yaralı polisler meslektaşları tarafından ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan polis, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralının Şemdinli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.

 

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