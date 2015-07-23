Diyarbakır'da polis ekiplerine silahlı saldırı; ağır yaralanan 2 polisten biri şehit oldu!

Diyarbakır'da polis ekiplerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 trafik polisi yaralandı. Yaralı polislerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memurlarının bir kaza ihbarına gittikleri ve burada silahlı saldırıya uğradıkları belirlendi.

Kaza ihbarı yapıldı

Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bir kaza ihbarı üzerine 2 trafik polisi olay yerine gitti. Ancak ihbar edildiği gibi bir kazanın olmadığını gören polisler, çevredeki esnaflara kaza olup olmadığını sormak için araçlarından indi. Bu sırada polisler, henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan polisler, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polislerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, hastaneye giderek, yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ceylanpınar'da da iki polis öldürülmüştü

Dün de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru evlerinde başından vurularak öldürülmüştü. PKK, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.