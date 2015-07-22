Şanlıurfa'da iki polis silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memuru evlerinde ölü bulundu. Aynı evde kalan üçüncü bir polis memurunun olduğu iddia edildi. Ancak üçüncü polis memurunun nerede olduğu henüz öğrenilemedi. PKK'nın silahlı kanadı HPG, bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada "saldırının Suruç katliamına misilleme olarak gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Mesaiye gelmeyince ortaya çıktı

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü’nde biri Terörle Mücadele Şubesi’nde diğeri Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli 2 polis memurunun bugün göreve gelmemesi ve telefonlarının da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları evlerine gitti. Polislerin yaşadığı TOKİ’ye ait eve giden polisler, ev arkadaşı olan 2 meslektaşını başlarından tabancayla birer kurşunla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kimlikleri tespit edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürülen iki polisin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden polislerin, Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan Feyyaz Yumuşak ve Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli Okan Açar olduğu öğrenildi.

Evde kalan 3. polisin nerede olduğu bilinmiyor

Öte yandan, evde 3 polis arkadaşın ikamet ettiği belirtilirken, 3. polisin ise nerede olduğu henüz öğrenilemedi. Polislerin hayatını kaybettiği binanın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Valilik'ten açıklama: Kapıda zorlama yok

Şanlıurfa Valiliği tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada polis memurlarının kaldığı evin kapısında herhangi bir zorlama tespit edilemediği vurgulandı. Valiliğin açıklaması şöyle:



"Bugün saat 10 civarında Ceylanpınar İlçesi Bahçelievler mevkiinde 2 polis memurumuz ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunmuştur. Biri Terörle Mücadele Şubesi diğeri Çevik Kuvvette görevli olan polislerimizin evlerinin kapısında herhangi bir zorlama tespit edilmemiştir. Olayın aydınlatılmasına yönelik savcılık ve güvenlik güçlerimizin incelemeleri devam etmektedir."

Belediye Başkanı: PKK yapmış olabilir

Ceylanpınar Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Atilla, ev arkadaşı olan 2 polis memurunun ölü olarak bulunduğunu ifade ederken, olayın terör saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Daha önce PKK’nın Suriye kolu olan PYD mensuplarınca otomobilinin geçiş güzergahına bomba konularak düzenlenen suikasttan kurtulan Başkan Atilla, polislerin de PKK mensuplarınca şehit edilmiş olabileceğini ileri sürdü.

HDP’li Çalışkan 'Terör bağlantısı olmadığını' öne sürmüştü

Reuters'a konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ziya Çalışkan, Ceylanpınar'da evlerinde ölü olarak bulunan iki polisle ilgili olayda yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre terör bağlantısının bulunmadığını öne sürmüştü.