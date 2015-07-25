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PKK'lılar Diyarbakır'da bir polis memurunu kaçırdı

Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocukları ise serbest bırakıldı

25 Temmuz 2015 00:35

İstanbul'da görevli bir polis memurunun aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken, PKK'lılar tarafından Diyarbakır Lice'de kaçırıldığı açıklandı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocukları ise serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Mardin nüfusuna kayıtlı adı açıklanmayan bir polis memuru, ailesiyle birlikte Mardin'den Muş'a gitmek isterken aracı Diyarbakır'ın Lice ilçesiyle Bingöl'ün Genç ilçesi arasındaki Abalı bölgesinde saat 19:00 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından kesildi.

Aracı durduran PKK'lılar polis memurunun eşi ve çocuğunu serbest bıraktıktan sonra polis memurunu yanlarına alarak dağlık alana kaçtı. Olayın duyulmasından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Suruç'ta gerçekleşen intihar saldırısından sonra son iki gündür Diyarbakır- Bingöl karayolu Lice Fiş Ovası mevkiinde birkaç kez kesilmiş, bazı araçlar ateşe verilmişti. 

 

 

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