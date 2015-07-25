Diyarbakır'da polise saldırı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan, çevik kuvvet polislerinin kaldığı binaya, saat 20.30 sularında bombalı saldırı düzenledi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bitişiğinde bulunan binaya düzenlenen saldırıda, 7 çevik kuvvet polisi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, el yapımı bombanın atılmasının ardından nöbet tutan polisler de silahla karşılık verdi. Ateş açılması üzerine saldırıyı gerçekleştirenler sokaklara girip kaçarken, patlamada 7 çevik kuvvet polisi yaralandı. Polisler, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, ilçe merkezinde operasyon başlatıldı.