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Diyarbakır'da polise saldırı: 7 yaralı

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bitişiğinde bulunan, çevik kuvvet polislerinin kaldığı binaya, el yapımı bombalarla saldırı düzenlendi

25 Temmuz 2015 06:23

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan, çevik kuvvet polislerinin kaldığı binaya, saat 20.30 sularında bombalı saldırı düzenledi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bitişiğinde bulunan binaya düzenlenen saldırıda, 7 çevik kuvvet polisi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, el yapımı bombanın atılmasının ardından nöbet tutan polisler de silahla karşılık verdi. Ateş açılması üzerine saldırıyı gerçekleştirenler sokaklara girip kaçarken, patlamada 7 çevik kuvvet polisi yaralandı. Polisler, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, ilçe merkezinde operasyon başlatıldı.

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