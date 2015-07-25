PKK mevzilerine yönelik operasyon sonrasında birçok siteye erişim engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak’taki PKK mevzilerine düzenlediği hava saldırılarının ardından birçok internet sitesine erişim engellendi. Operasyonun başladığı saatlerden itibaren, Twitter ve Facebook sitelerine giriş de yavaşladı.

Fırat Haber Ajansı (ANF), Hawar Haber Ajansı (ANHA), Özgür Gündem gazetesi, Yüksekova Haber, Sendika.org, Rudaw ve Erbil merkezli Kürt haber ajansı BasNews’ün internet sitelerine ulaşmaya çalışan kullanıcılar, gece saatlerinden itibaren, "Bu internet sitesine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır” yazısıyla karşılaşmaya başladı.