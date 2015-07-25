Twitter ve Facebook'a giriş yavaşladı

Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine düzenlediği operasyon sonrasında, Twitter ve Facebook’ta yaşanan yavaşlama dikkat çekti. Diğer internet sitelerine normal bir şekilde ulaştığını belirten birçok kişi, sosyal medya sitelerine ulaşmakta sorun yaşadığını bildirdi. Twitter ve Facebook'ta yaşanan yavaşlama sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Facebook ve Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar, herhangi bir kapatma yada yasaklamanın söz konusu olmadığı sosyal medya hesaplarını çok yavaş şekilde kullanabiliyor. VPN üzerinden ise normal şekilde Twitter ve Facebook’a daha hızlı ulaşmak mümkün.