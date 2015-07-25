Türk jetleri IŞİD mevzilerine değil, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yöneldi

Diyarbakır 8. Anna Jet Üssü'nden havalandığı belirtilen Türk jetlerinin, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yöneldiği iddia edildi.

Saat 22.55 dolaylarında, yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Türk jetlerinin Suiye hava sahasına girdiği duyurulmuştu. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Suriye hava sahasına girdiği belirtilen jetlerin, Kuzey Irak'a yöneldiğini ve burada bulunan PKK mevzilerini hedeflediğini duyurdu.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Fırat, şunları söyledi:

"Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre hedef Kuzey Irak PKK’ya yönelik hareket etti jetler. Diyarbakır’dan havalanan jetler Kuzey Irak’a doğru yöneldi. Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu olduğu bilgisine sahibiz. 3 örgüte eşzamanlı olarak yapılan bir operasyon bu. Kırsalda ve sınır ötesinde yapılıyor; IŞİD, PKK, ve DHKP-C. Şu anki gelinen bilgiler ışığında verilen bilgiler bunlar. Resmi bir açıklama bekliyoruz. IŞİD ağır silahlarını sınıra doğru yığmaya başlamıştı. Suriye hava sahasından Kuzey Irak’a yöneldiler. Operasyonun bitip bitmediği ile ilgili bir bilgi yok. Yerel kaynakları dayanarak Zap’ın bulunduğu yönünde. 2011’den bu yana yapılan ilk operasyon."

Doğan Haber Ajansı bölge muhabiri Felat Bozaslan ise şu açıklamaları yaptı:

"Hareketlilik 22.55 civarında başladı. 9 ayrı jet Diyarbakır Ana Jet üssünden kalktı. Zap, Metina, Gare, Haftanin ve Avaşin bölgelerindeki sığınıklar, eğitim tesisleri ve uçaksavar bataryaları bombalandı. Şuan Irak internet siteleri de bu yönde bilgiler geçmekte."

"Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, iki örgütün aynı olduğu söyleniyordu. Önümüzdeki istihbarat raporları eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 3 örgüte eşzamanlı bir operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri’nin dün akşam hazır olduğunu belirtmiştik. Resmi açıklamanın da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Önemli bir gelişme yıllar sonra gerçekleştirilen operayon PKK yönelik olarak. Suriye hava sahasını geçtiklerini Diyarbakır’a havalandıklarını bekliyoruz. Nöbetleşe bir sistemle sürüyor. Türk ordusu teyakkuz halinde."

Bölge muhabiri Ferit Aslan, "Diyarbakır’da bulunan Hava Hareket merkezindeki 8. Hava Jet Üssü’nden uçaklar kalktı. Bu akşam 22:30 sıralarında PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarını bombaladı. Jetlerin yaklaşık 15 dakika önce (00.04) döndüğü gelen bilgiler arasında" ifadelerine yer verdi.

Kürt internet siteleri ikinci dalgada hedefte Kuzey Irak’taki Zap ve Avaşin’deki PKK yerleşkelerinin olduğunu öne sürdüler.