TSK dört yıl sonra Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurdu, çözüm süreci ateşkesi bitti mi?

Kilis'in Suriye sınırında bulunan Erbeyli ilçesinde görev yapan bir askerin IŞİD militanlarınca öldürülmesinin ardından başlayan hava operasyonları devam ediyor. 24 Temmuz Çarşamba günü saat 03.12'de başlatılan ve Suriye'deki IŞİD mevzilerini hedef alan saldırıların ardından, akşam saatlerinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'ların da Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurduğu ve saat 00.04'te üsse geri döndüğü belirtildi.

Doğan Haber Ajansı, Türk jetlerinin Kuzey Irak'a operasyopn düzenlediği saatlerde, Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nden 3 adet F-16 uçağı havalandığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti resmi kaynaklarından hava operasyonuyla ilgili bir açıklama gelmezken, operasyonun düzenlendiği bölgelerde bulunan kaynaklar ve PKK temsilcileri, Türk jetlerinin Kuzey Irak'ta bulunan Zap, Metina, Gare, Haftanin ve Avaşin bölgelerindeki sığınıkların, eğitim tesislerinin ve uçaksavar bataryalarının bombalandığını doğruladı.

Cuma akşamı saat 22.30 sularında havalanan jetlerin, ilk olarak Suriye hava sahasını geçtiği belirtilmişti. Saat 23.40 dolaylarında, ilk olarak Suriye'de bulunan IŞİD mevzilerine yöneldiği iddia edilen uçakların, Kuzey Irak'ta bulunan PKK mevzilerini bombaladığı duyuruldu.

'PKK'ya yakın internet siteleri ve Rudaw da PKK alanlarının bombalandığını bildirdi'

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Suriye hava sahasına girdiği belirtilen jetlerin, Kuzey Irak'a yöneldiğini ve burada bulunan PKK mevzilerini bombaladığını teyit ederek, "Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre hedef Kuzey Irak PKK’ya yönelik hareket etti jetler. Diyarbakır’dan havalanan jetler Kuzey Irak’a doğru yöneldi. Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu olduğu bilgisine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'a döndüğü belirtilen jetlerin tekrardan havalanmasının olası olduğuna dikkat çeken Hande Fırat, "Jetler döndü ama tekrar kalakabilir. Dün akşam saatlerinde verilen hazır olun talimatı hala geçerliliğini koruyor. Havalanmaları 3 dakika sürüyor. Verilen koordinatlar çerçevesinde havalanıyorlar. Bu akşam itibariyle de uçaklar havalandı. PKK hedefleri bombalanıyor. Çözüm süreci varken bir operasyon yoktu. 2011’den beri ilk kez hava operasyonu yapılıyor" dedi.

PKK'ya yakın internet siteleri ve Erbil yönetimine yakın Rudaw haber ajansı da IKBY'de PKK alanların bombalandığını bildirdi. AFP'ye konuşan PKK sözcülerinden Bahtiyar Doğan akşam saatlerinde sınır yakınlarındaki mevzilerinin bombalandığını söyledi.

Bölgedeki hareketliliğin saat 22.55'te başladığını belirten Doğan Haber Ajansı bölge muhabiri Felat Bozaslan, "9 ayrı jet Diyarbakır Ana Jet üssünden kalktı. Zap, Metina, Gare, Haftanin ve Avaşin bölgelerindeki sığınıklar, eğitim tesisleri ve uçaksavar bataryaları bombalandı" dedi.

'Çatışmasızlık döneminin bitme ihtimali göze alındı'

Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik hava operasyonlarının kararının perşembe günü düzenlenen güvenlik zirvesinde alındığını söyleyen Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Deniz Zeyrek, "Amerikan Savunma Bakanlığı’nın görüşmelerinde sonra Kuzey Irak operasyonu ötelendi, bugün yapılıyor. Türkiye’yi hedef alan 2 terör örgütüyle mücadele edilmesi kararı o toplantıda çıktı" dedi. Kuzey Irak'a yönelik müdahalenin çatışmasızlık sürecini sonlandırdığını söyleyen Zeyrek, "Çözüm sürecinin çatışmasızlık döneminin bitme ihtimali göze almış durumlar. Güvenlik konularında planları değişti. Uzun süredir Öcalan'la da görüşmelerde kesilmiş durumdaydı. PKK’nın Türkiye topraklarında yeniden çatışması olası" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik operasyonun, çözüm sürecinin bittiği anlamına gelip gelmediği konusunda da, "Şu saat itibariyle her şey daha farklı. Çünkü PKK’nın belli hedeflere yönelik saldırıları oldu. Yürütülen bir müzakre sürecinin olmadığını biliyoruz. Çözüm süreci rafa kalkmış olabilir. Türkiye’nin PKK’ya karşı hava saldırılarını yoğunlaştıracağı bekleniyor. Bu operasyonda eş zamanlı olmak zorundaydı. Türkiye dışarıda bir operasyon yaparsa içeride bunun karşılığını bekliyordu. Dolayısıyla çok kapsamlı çok boyutlu bir operasyon görüyoruz" yorumunu yaptı.

'AKP’nin tek başına iktidar olamaması

olayları bu noktaya getirdi'

Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal da, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerinin vurulmasıyla ilgili olarak, "Çözüm süreci olumlu bir iklim olmuştu. 2011’den bu yana ilk kez yapılan hava harekatı. Olumlu iklimi kaybedersek Türkiye’nin tamamını zarara uğratacaktır. Müzakerelerin başlaması demokratik olgunluğu yeşertmişti. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet tarafından yapılan söylemlerin tutarsızlığı, AKP’nin tek başına iktidar olamaması olayları bu noktaya getirdi. HDP’nin genel anlamda Türkiye’nin demokrasisi noktasında yaptıkları ortadaydı. Meclis’te temsiliyet açısından hazır bulunan bir ortamın her şeyi daha iyi bir duruma getireceği düşünülürken Suruç ve bugünkü hava harekatı olumsuz bir hava estiriyor. Meclis’in bir an önce bu işi ele alması gerekir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, operasyonların genişleyerek devam edeceğini belirtmişti

Dün düzenlenen hava operasyonu sonrasında yapılan açıklamalarda, operasyonların sadece IŞİD'le sınırlı kalmayacağı ve DHKP-C ile PKK'yı da kapsayacağının ve devam edeceğinin sinyalleri verilmişti.

Operasyonların kapsamı konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada tabi hedefler bellidir, DEAŞ başta olmak üzere gerek PKK olsun, bunun yanında DHKP-C olsun, diğer terör örgütleri olsun bizim için adlarının şöyle olması böyle olması bir şey değiştirmiyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Bunların karşısında devletimiz atılması gereken her türlü adımı atacaktır. Bu bir kararlılıktır" açıklamasını yaparken; Başbakan Ahmet Davutoğlu "Suruç saldırısı olduğu gün hatırlarsanız açıklamada şunu söylemiştim, bu saldırının hedefi Türkiye’dir. Şu anki değerlendirmemiz de aynı değerlendirmedir. DEAŞ’ın saldırıları da, PKK’nın saldırıları da, DHKP-C’nin saldırıları da Türkiye’yi hedef almıştır. IŞİD militanları, PKK’nın ve bağlantılı grupların üyeleri ve DHKP-C üyelerine yönelik operasyonlar aralıksız sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun dün yaptıkları açıklamalarda dikkat çektikleri bir diğer nokta da operasyonların sürekliliğiydi. Erdoğan, "Bu sadece bu geceye yönelik bir operasyon değildir, bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecektir" derken, Başbakan Davutoğlu da "Bugün başlayan operasyonlar sadece noktasal operasyonlar değildir. Bugünden itibaren teröre ve tüm bu şer odaklarına karşı yürüteceğimiz süreç geniş kapsamlı bir süreçtir ve sadece bir günle münhasır değildir. Bir bölgeyle münhasır değildir" açıklamasını yapmıştı.