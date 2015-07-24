TSK'dan IŞİD'e F-16'larla hava operasyonu; 35 IŞİD militanı öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Astsubay Yalçın Nane'nin şehit edilmesinin ardından IŞİD'in Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine hava operasyonu düzenledi. IŞİD hedefleriyle sınırlı kalmak üzere saat 03.12 itibariyle operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 35 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi.

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden saat 03.12 itibarıyla 5'er dakika arayla 3 F-16 savaş uçağı havalandı.

Uçakların havalanmasının ardından kısa süre sonra Kilis'in Seve Köyü'nün karşısındaki IŞİD kontrolündeki bölgeden ağır patlama sesleri duyulmaya başlandı.

Patlama sesleri sınırdan uzakta olan Kilis merkezine de ulaştı. İlk gelen bilgiler, Suriye'nin Havar Köyü'nde bulunan IŞİD hedeflerinin savaş uçakları tarafından bombalandığını gösteriyor.

Bölge sakinleri de Kilis karşısına denk gelen Suriye topraklarındaki IŞİD'e ait bazı noktalarda ağır patlama seslerinin geldiğini aktardılar.

Operasyon kararı dünkü Güvenlik Zirvesi'nde alındı.

Başbakanlık bilgi verdi

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden operasyon sonrasında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında 23 Temmuz tarihinde Çankaya Köşkü’nde yapılan Güvenlik Toplantısı’nda sınırımızda yaşanan DAEŞ Saldırısı değerlendirilmiş ve alınacak güvenlik önlemleri kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri milli imkan ve kabiliyetler ile Özel Güvenlik Toplantısı’nda alınan kararlar çerçevesinde DAEŞ terör örgütüne ait Suriye sınırları içindeki hedeflere dönük bir operasyon gerçekleştirmiştir.

Saat 03:12’de Diyarbakır 8. Jet Ana Üs Komutanlığı’ndan 3 F-16 havalanmış, 03:40 - 03:53 arasında icra edilen hava harekatı ile DAEŞ terör örgütüne ait 3 hedef vurulmuştur. Daha önceden belirlenen 2 karargah ve 1 toplanma noktasına 4 güdümlü bomba atılmıştır. Uçaklarımız 04:24’te üslerine intikal etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almakta kararlıdır.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu süreçle ilgili bilgilendirilecektir."

Operasyonun ayrıntıları

- Gece yarısı 03.12'de 3 F-16 Diyarbakır'dan havalandı.

- Savaş uçakları, 2 IŞİD karargahı ile 1 toplama noktasını vurdu.

- Türk savaş uçakları belirlenen hedeflere Suriye hava sahasını ihlal etmeden güdümlü füzeler gönderdi.

- Uçaklar, 1 saat 12 dakika içerisinde (04.24) operasyonu tamamlayarak üsse döndü.

- Operasyona 'Şehit Yalçın' adı verildi.

- Uçak kayıtları ve insansız hava araçlarıyla hedeflere verilen zayiat gözden geçiriliyor.

- Türkiye, operasyonun başlaması ile birlikte müttefiklerine de bilgi verdi.

- Harekatın kapsamı, IŞİD hedefleriyle sınırlı tutuldu.

Harekatın yasal temelini 2 Ekim tarihli tezkere oluşturuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı halinde angajman kuralları çerçevesinde karşılık vereceği çok önceden açıklanmıştı. Birçok kez Türk topraklarına düşen top ve havan mermisi nedeniyle bu kural, yaşama geçirildi. İlk kez hem astsubayın şehit edilmesi hem de IŞİD militanlarının daha kapsamlı saldırı hazırlığı içine girmesi üzerine, savaş uçaklarının kullanıldığı bir hava operasyonu düzenlendi.