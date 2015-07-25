CNN Türk: Türk jetleri IŞİD mevzilerine doğru havalandı

IŞİD militanlarının, Kilis'in Erbeyli ilçesinde bir astsubayı öldürmesinin ardından, yeni bir hava operasyonu daha başlatıldığı iddia edildi. CNN Türk'ün bölgede yer alan kaynaklarına dayandırarak aktardığı son dakika haberinde, "Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türk jetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerine doğru havalandı" ifadeleri yer aldı. Ana jet üssü bulunan Diyarbakır'da yaşayan birçok kişi de, savaş uçaklarının havalandığının duyulduğunu belirtti.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ankara Temsilcisi Hande Fırat, sabah yapılan operasyonda Suriye sınırını geçmeyen jetlerin bu kez sınırı geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Türk jetleri ilkinin üzerinden 24 saat geçmeden ikinci kez havalandı. Bu 24 saatin çok kritik olduğunu ifade ettik. Bunlar ilk gelen bilgiler, yerel kaynaklardan gelen bilgiler. Bu kez Suriye hava sahasına girildiğini biliyoruz. İlk operasyon Suriye hava sahasını girmeden yapılmıştı. Şimdiki operasyonda ise Türk jetlerinin Suriye hava sahasına girdiği kaydedildi. Tahrip edilen alanda IŞİD mensubu kalmadı. Suriye hava sahasına girmek demek, daha derindeki bir hedefin vurulması anlamına gelebilir. Dün akşamdan beri hava kuvvetleri teyakkuzda, olası bir saldırıya yanıt vermek için askeri üslerde hazır vaziyette duruyorlar."

Türk Silahlı Kuvvetleri, Astsubay Yalçın Nane'nin Kilis'te şehit edilmesinin ardından IŞİD'in Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine hava operasyonu düzenlemişti. IŞİD hedefleriyle sınırlı kalmak üzere saat bugün (24 Temmuz) 03.12 itibariyle başlatılan operasyon kapsamında 35 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, operasyonların devam edeceğini belirtmişti

Sabah düzenlenen hava operasyonu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun bir kerelik olmadığına dikkat çekerek, "Bu sadece bu geceye yönelik bir operasyon değildir, bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecektir. Şunu da bilmemiz lazım ki, biz çok çok farklı bir mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan operasyonlar sadece noktasal operasyonlar değildir. Bu bir süreçtir. Nasıl terör Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini tehdit ederken arka arkaya ve ülkenin huzurunu bozacak şekilde taciz edici bir tarzda eylemlerini sürdürüyor; bizim için de bugünden itibaren teröre ve tüm bu şer odaklarına karşı yürüteceğimiz süreç geniş kapsamlı bir süreçtir ve sadece bir günle münhasır değildir. Bir bölgeyle münhasır değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Türk jetlerinin Suriye hava sahasına girmeden IŞİD hedeflerini bombaladığını söyleyen Davutoğlu, "Sınıra girmeden de hedefler bertaraf edileceği için Suriye sınırına geçme ihtiyacı hissedilmemiştir. Hissedilmiş olsaydı da geçilirdi. Türkiye'ye dönük saldırı nerede yapılırsa yapılsın o saldırıyı yapanlar yok edilirdi. Buna ihtiyaç hissedilen bir durum olmadı" şeklinde konuşmuştu.