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Özgecan'ın katili hâlâ gömülemedi; "Kıbrıs'a defnedilsin" önerisi ada halkını ayağa kaldırdı

Adana İl Müftüsü Arif Gökce, engellemenin dinen doğru olmadığını söylemişti

15 Nisan 2016 12:27

Cezaevinde öldürülen Özgecan Aslan’ın katili, belediyeler nedeniyle 4 gündür gömülemedi. Ahmet Suphi Altındöken’in cenazesi için KKTC’de kimsesizler mezarlığına defnedilmesi önerisi ortaya çıkınca Kıbrıslı Türkler ayağa kalktı.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı evine gitmek üzere bindiği minibüste tecavüze yeltenip hunharca katleden minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'in tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinde tabancayla öldürülmesinin ardından Altındöken'in defin krizi sürüyor. Özgecan'ın katilinin cenazesi ise Mersin, Tarsus ve Adana'da dolaştırıldı, ancak defnedilemeyince ortada kaldı.

 

Öneri Altındöken’in avukatından geldi

 

Dün sabah Mersin'de katilin annesi oğlunun cenazesinin orta kaldığı gerekçesiyle sağlık sorunları yaşadığı nedeniyle defin işleri takibini avukatına devrettiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre ailenin avukatının önerisine göre, Altındöken'in cenazesinin KKTC Kimsesizler Mezarlığı'na gömülmesi oldu. Önerinin ardından Mersin'deki yetkililer KKTC'yle temasa geçerek durumu izah ettiği belirtildi. KKTC'de duyulan olay sonrası katilin cenazesine tepki yağdıran halk, sosyal medya üzerinden "Böyle pislik adamların cenazeleri ile ülkemizi pisletmeyin. Ona burada yer yok" diyerek öneriye sert tepki gösterdi.

 

Katilin annesi: Çöpe mi atayım?

 

Altındöken'in annesi "Öldü daha ne olsun. Çöpe mi atayım. Oğlumun cenazesini vermiyorlar" diye ağladı. Cenazenin defnedileceği köyün muhtarı ise "Kabul etmiyorum. Kilitledim mezarlığı, zorla açıp girecek halleri yok. İnsanlık suçu ya, canlı canlı adamın bilekleri kesilir mi? Mezarlığa koymama yetkisine sahibim. Bu köy benim köyüm. Ben kabul etsem bile onu geri kepçe ile çıkarırlar" demişti. 

 

Babası da cenazeye katılmak istiyor

 

Aynı saldırıda yaralanan ve hayati tehlikeyi atlatan hükümlü baba Necmittin Altındöken de oğlunun cenazesine katılmak istiyor. 

 

“Gömmemek caiz değil”

 

Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenazenin toprağa verilmesinin engellenmesinin dinen doğru olmadığını söylemiş, “İnsan olarak ve bir canlı olarak, onu toprakla buluşturmak Allah’ın emridir. Gerek belediyelerimizin, gerek yetkililerimizin böyle bir engellemeye girişmeleri dinen caiz değildir” demişti.

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