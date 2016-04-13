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Özgecan’ın katilini öldüren mahkûm: Kamu vicdanının sesi oldum, geç gelen adalet tecelli etmiştir!

Özgecan davasında 3 sanık müebbet hapis cezasıyla çarptırılmıştı

13 Nisan 2016 21:19

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'i cezaevinde tabancayla vurarak öldüren Gültekin Alan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren Ahmet Suphi Altındöken'in katil zanlısı Gültekin Alan, cinayeti, tek başına işlediğini ve kimseden yardım almadığını belirtirken ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan 3 sanığın davasıyla ilgili “Kamu vicdanının sesi oldum. Geç gelen adalet tecelli etmiştir” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, silahı konusunda susma hakkını kullanan Gültekin Alan ifadesinde, "Devletin askerini, polisini, jandarmasını, savcısını zor durumda bırakmak için yapmadım. Olayı tek başıma yaptım. Tasarlayarak yapmadım, kimseden yardım almadım. Silah konusunda susma hakkımı kullanıyorum. Özgecan Aslan'ın ailesinin durumunu gördükten sonra etkilendim. 2 çocuk babasıyım. Tüm bunlar beni etkiledi. Kamu vicdanının sesi oldum. Geç gelen adalet tecelli etmiştir" diye konuştu.

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