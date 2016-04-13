Özgecan'ın katilini öldüren silah cezaevine ne karşılığında sokuldu?

Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Suphi Altındöken'in katil zanlısı Gültekin Alan'ın aynı koğuşta kaldığı hükümlü Hüsamettin Bağlar ile anlaştığı, bu çerçevede Bağlar'ın eşi Gamze'nin olayda kullanılan tabancayı vücuduna gizleyerek cezaevine girdiği, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Bozan'ın da yardım ettiği ileri sürüldü. Açığa alınan Hacı Ahmet Özdoğan'ın, katil zanlısı Gültekin Alan'ın Tokat'ta işlettiği gazino ve eğlence yerlerine gittiği, Adana'da da onun aracılığıyla göl kenarında bir restoran işletmeye başladığı öne sürülüyor. İddialar arasında Gültekin Alan'ın Hacı Ahmet Özdoğan'ın işlettiği mekan için çalışacak kadın bulduğu, bunların karşılığında da silahın ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan Gültekin Alan'a teslim edildiği de var.

Gültekin Aslan'ın ifadeleri

Silahı konusunda susma hakkını kullanan Gültekin Alan ifadesinde, "Devletin askerini, polisini, jandarmasını, savcısını zor durumda bırakmak için yapmadım. Olayı tek başıma yaptım. Tasarlayarak yapmadım, kimseden yardım almadım. Silah konusunda susma hakkımı kullanıyorum. Özgecan Aslan'ın ailesinin durumunu gördükten sonra etkilendim. 2 çocuk babasıyım. Tüm bunlar beni etkiledi. Kamu vicdanının sesi oldum. Geç gelen adalet tecelli etmiştir" diye konuştu.

Mazgalların atından seslenmiş

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, olay günü Gültekin Alan ile Adana Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreter vekili Ferhat Yüksel'in birlikte spora götürüldüğü, Yüksel'in önde giderek infaz koruma memurunu oyaladığı, bu sırada katil zanlısının aynı koridorda kapısı bulunan Ahmet Suphi ile babası Necmittin Altındöken'in odasına gittiği, mazgalların altından evrak fotokopisi uzatıp seslenerek kapıya gelen Ahmet Suphi'yi ardından da arkasındaki babasına ateş ettiği iddia edildi.

‘Gazinoda çalışacak kadın buluyordu’ iddiası

İnfaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan'ın olaydan 2 gün önce 9 Nisan'da 6 ay süreli ücretsiz izin aldığı anlaşıldı.

İddialara göre, açığa alınan Hacı Ahmet Özdoğan'ın katil zanlısı Gültekin Alan'ın Tokat'ta işlettiği gazino ve eğlence yerlerine gittiği, Adana'da da onun aracılığıyla göl kenarında bir restoran işletmeye başladığı saptandı. Yine Gültekin Alan'ın Tokat'tan infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan'ın işlettiği mekan için çalışacak kadın bulduğunu, bunların karşılığında da silahın ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan Gültekin Alan'a teslim edilmesini sağladı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme' gibi suçlardan hükümlü Gültekin Alan'ın aynı cezaevinde 'Silahlı çete kurmak' suçundan hükümlü olan Ahmet Tekin Baykal ile yakın ilişki içinde olduğu kaydedilirken, Ferhat Yüksel'in de katil zanlısı Gültekin Alan'ın emanet para hesabına para yatırdığı iddialarının araştırıldığı öğrenildi.

Katil zanlısı Gültekin Alan ile ona yardım ettiği ileri sürülen Ahmet Tekin Baykal, Ferhat Yüksel, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, hükümlü Hüsamettin Bağlar ile eşi Gamze Bağlar'ın sorgusu sürüyor.