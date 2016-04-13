Adalet Bakanı: Özgecan’ın katilinin öldürülmesine ilişkin ikisi cezaevi müdürü olmak üzere 5 kişi açığa alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken’in Adana E Tipi Cezaevi’nde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin, "İkisi cezaevi müdürü olmak üzere toplam 5 kişi görevden alındı" dedi.

Altındöken'i öldüren silaha ilişkin de açıklama yapan Bozdağ, "Silahın cezaevinde çalışan bir görevli tarafından içeriye sokulduğuna dair bulgular var. İçeriden destek alınmadan silah cezaevine sokulamaz" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Adalet Bakanı olarak cezaevine silahın içeriden yardım suretiyle sokulabilmiş olmasını savunmak mümkün değil, gerçekten bu güvenlik açısından bir zafiyettir. Bu nedenle bu konuda ihmali, kusuru, kastı olan kim varsa onlarla ilgili her türlü adli ve idari tahkikat yapılacak ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ, F tipi cezaevlerinin en yüksek güvenlikli cezaevi olduğunu vurgulayarak, "Bu cezaevlerine dışarıdan herhangi birinin orada görev yapanlardan destek almadan, silah veya başka bir şey sokması imkânsızdır. Gerçekten çok ciddi güvenlik tedbirleri var, orada çok ciddi çalışmalar var. Bütün bunları herhangi birinin başarma imkânı yok. Bizim değerlendirmelerimize göre içeride görev yapan bir infaz koruma memurundan veya diğer bir çalışandan destek alınarak yapılabilecek bir çalışma olduğunu değerlendiriyoruz. Bir adalet müfettişini, iki ceza ve tevkif evleri kontrolörünü olayın olduğu gün tetkik etmek ve sonunda gerekli incelemeler yapıp rapora bağlamak üzere mahalline gönderdik. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir adli soruşturma başlattı. Soruşturma bütün detaylarıyla şu anda sürüyor" diye konuştu.

"Elde edilen ilk bilgilere göre silahın içeriye oradaki bir görevli tarafından sokulduğuna dair bulgulara rastlandı" diyen Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Şu anda gözaltına alınmış durumda dışarıda ona yardımcı olan başkaları var, onlarla ilgili de yine aynı şekilde gözaltılar var ve soruşturma devam ediyor. Öte yandan 2 cezaevi müdürü ile 3 görevli açığa alınmıştır. Soruşturma bittikten sonra bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Ama bu kabul edilebilir bir durum değildir. Adalet Bakanı olarak cezaevine silahın içeriden yardım suretiyle sokulabilmiş olmasını savunmak mümkün değil, gerçekten bu güvenlik açısından bir zafiyettir. Bu nedenle bu konuda ihmali, kusuru, kastı olan kim varsa onlarla ilgili her türlü adli ve idari tahkikat yapılacak ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın."

Öte yandan, silahın cezaevine sokulmasında payı olduğu iddia edilen bir görevli gözaltına alındı.

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