Özgecan'ın babası: Öldürülen katili affedemem ama Allah rahmet eylesin

Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan CNN Türk’te Saynur Tezel’in sunduğu 'Günlük' programına konuk oldu. Kızının katili, Suphi Altındöken'in cezaevinde başka bir mahkûm tarafından öldürülmesinin ardından konuşan baba “Onu affedecek kuvveti kendimde bulamıyorum. Ama Allah rahmet eylesin” dedi.

"İyi oldu" yorumlarına da karşı çıkan Aslan, "Bunu demeyin. Herkes kendi sorumluluğunu görsün" diye konuştu. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ya bir dağ başına, ya bir ovaya ama gömülmesi gerekiyor. Gitsin herkes okusun, dua etsin demiyorum. Ama Allah rahmet eylesin diyorum başka ne diyebilirim. Her şey takdiri ilahi."