Özgecan'ın katilini öldüren mahkûmun kardeşi: Abimle gurur duyuyorum

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde tecavüze kalkıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katili minibüs şoförü 27 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken’i cezaevinde silahla öldüren, suç ortağı babası 51 yaşındaki Necmettin Altındöken’i yaraladığı ileri sürülen mahkûm Gültekin Alan’ın, memleketi Tokat’taki yakınları konuştu. 50 yılla hükümlü 46 yaşındaki Gültekin Alan’ın kardeşi Tevfik Alan “Gurur duyulmayacak bir şey değil. Ben ağabeyimle hep gurur duydum” dedi. Amcası Taşkın Alan ise "3 kız çocuğu var. Onlar gözünün önüne gelmiştir" şeklinde konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Özgecan Aslan cinayetinin sanığı Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, konuldukları yüksek güvenlikli Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’nde dün silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Ahmet Suphi Altındöken hayatını kaybederken babası Necmettin Altındöken yaralanmıştı. Saldırıyı aynı cezaevindeki mahkûmlardan Gültekin Alan’ın yaptığı öne sürülmüştü.

Tokat’ta merkeze bağlı Emirseyit Beldesi’nden olan ve 11 yıldır çeşitli cezaevlerinde yatan Gültekin Alan’ın cinayet, sahte para, suç örgütü kurma gibi çeşitli suçlardan dolayı toplamda 50 yıl hapis cezası bulunuyor. Yakınlarının 3 kız babası olduğunu söylediği Gültekin Alan’ın daha önce sırasıyla Zile, Tokat, İzmir ve son olarak ise Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Gültekin Alan’ın annesi Süheyla Alan’ı 10 yıl önce kanser hastalığı dolayısıyla kaybettiği, Tokat’ta gazino işletmeciliği yapan babası Necmi Alan’ın ise önce hesap yüzünden tartıştığı bir müşteriyi öldürmek suçundan 2 yıldır Tokat Çamlıbel Cezaevi’nde olduğu öğrenildi.

"Gurur duyulmayacak bir şey değil ki"

Gültekin Alan’ın Emirseyit Beldesi’ndeki kardeşi Tevfik Alan, olayı kendi avukatlarından öğrendiğini ve kendisine telefonlar geldiğini söyledi. Ağabeyinin yaptığı için “Şerefsizlere karşı bir adalet mecbur, şart yani” diyen Tevfik Alan, şöyle dedi:

“Ben olayı avukatımızdan duydum. Sonra arkadaşlar haber verdi, internetten duydum. Memleket herkesin durumunu biliyor. En azından adam gibi adamlar olduğunu bilmek de yeri geldiği zaman güzel bir şey. Çünkü insan kendini güvende hissediyor. Bu memleketin insanı sahipsiz değil. Gurur duyulmayacak bir şey değil ki. Ben ağabeyimle hep gurur duydum. Ağabeyim 11 senedir cezaevinde. Zile’den, Tokat’ta en son Adana’ya sevk ettiler. Biz üç kardeşiz, en büyüğümüz Gültekin ağabeyimiz.”

“Üç kız çocuğu aklına gelmiştir”

Gültekin Alan’ın aynı beldede yaşayan amcası Taşkın Alan ise, “Keşke böyle olmasaymış. Zaten devlet o adamın cezasını vermiş. Bireysel intikam işine ben şahsen karşıyım” dedi.

Yeğeni Gültekin Alan’ın 3 kızı olduğunu ve çocuklarından 11 yıldır ayrı olduğunu belirten Taşkın Alan, “3 kızı çocuğu var. O çocuklar gözünün önüne gelmiştir onun. O davadan ötürü yapmıştır” diye konuştu. Gültekin Alan’ın beldede 12 yıl önce yapımına başladığı iki katlı evinin inşaatı, cezaevine girmesinin ardından yarım kalmış durumda. Bu arada bazı Tokatlıların, sosyal medyada Gültekin Alan’ın fotoğrafını paylaşarak ‘Eline sağlık’ yorumunda bulundukları öğrenildi.