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Özgecan’ın katilini öldüren hükümlü belli oldu

Özgecan Aslan’ın katili cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

12 Nisan 2016 12:06

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in cezaevinde vurularak öldürülmesi konusunda Adana Cumhuriyet Savcılığı ile cinayet masası dedektiflerinin inceleme ve sorgulamaları geç saatlere kadar devam etti. Ancak olayın oluş şekliyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Cezaevinden sızan bilgilerde cinayet zanlısı olarak 50 yılla hükümlü İç Anadolu'da çeşitli illerde birçok suça karışan ve 'Suç makinesi' olarak tanınan Gültekin A'nın sorgulandığı anlaşıldı.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanAhmet Suphi Altındöken cezaevinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken'in kaldıkları cezaevinde silahlı saldırıya uğramıştı. 

Ahmet Suphi Altındöken kaldırıldığı hastanede öldü, babası tedavi altında. Amca, "Cenazesini sahiplenmem" dedi. Adalet Bakanlığı olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, olayla ilgili olarak, "Cezaevinde kim olursa olsun birinin öldürülmüş olması asla kabul edilemez. Silah nasıl içeriye sokuldu, kimin, ne şekilde, nasıl ihmali, kusuruvarsa mutlaka ortaya çıkarılacaktır" dedi.

 

Nasıl öldürüldü?

 

Kalbine yakın bir noktaya kurşun isabet eden Ahmet Suphi Altındöken hemen ameliyata alındı. Babası Necmettin Altındöken’in de 2 kurşunla vurulduğu öğrenildi. Ameliyata alınan yaralılardan Ahmet Suphi Altındöken'in öldüğü açıklandı. Baba Necmettin Altındöken'in karın boşluğu ve kalçasından ateşli silahla yaralandığını belirtiliyor.

Cezaevinden sızan bilgilerde cinayet zanlısı olarak 50 yılla hükümlü İç Anadolu'da çeşitli illerde birçok suça karışan ve 'Suç makinesi' olarak tanınan Gültekin A'nın sorgulandığı anlaşıldı.

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