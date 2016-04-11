Cezaevinde saldırıya uğrayan Özgecan'ın katili öldü

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken cezaevinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken kaldıkları cezaevinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Katiller, ağır yaralı olarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Necmettin Altındöken'in iki, Ahmet Suphi Altındöken'in bir kurşunla yaralandıkları belirtilmiş, cezaevinde görevli askerler, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki göstermişti.

Ahmet Suphi Altındöken kaldırıldığı hastanede öldü, babası tedavi altında. Amca, "Cenazesini sahiplenmem" dedi. Adalet Bakanlığı olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, olayla ilgili olarak, "Cezaevinde kim olursa olsun birinin öldürülmüş olması asla kabul edilemez. Silah nasıl içeriye sokuldu, kimin, ne şekilde, nasıl ihmali, kusuruvarsa mutlaka ortaya çıkarılacaktır" dedi.

Nasıl öldürüldü?

Kalbine yakın bir noktaya kurşun isabet eden Ahmet Suphi Altındöken hemen ameliyata alındı. Babası Necmettin Altındöken’in de 2 kurşunla vurulduğu öğrenildi. Ameliyata alınan yaralılardan Ahmet Suphi Altındöken'in öldüğü açıklandı. Baba Necmettin Altındöken'in karın boşluğu ve kalçasından ateşli silahla yaralandığını belirtiliyor.

6.35 milimetrelik silahla vurulmuş

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan saldırı sonrası Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ne giderek inceleme yaptı. Olayda kullanılan tabancanın 6.35 milimetre çapında olduğu belirlenirken, saldırının nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.

Müfettiş görevlendirildi

Alınan bilgiye göre, Adana Kürkçüler Cezaevinde kalan Ahmet Suphi ve babası Necmettin Altındöken'in silahla yaralanmasıyla ilgili olayın aydınlatılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bir adalet müfettişi, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce de 2 kontrolör görevlendirildi.

Özgecan'ın annesi: Hiçbir şey kızımı geri getirmez



Özgecan annesi Songül Aslan, konuyla ilgili konuşmak istemedi ve "Olayla ilgili benim haberim yok. Hiçbir şey benim kızımı geri getiremez. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz" dedi.

Özgecan'ın babası: Her şey Allah'ın takdir ettiği şekilde gidiyor



Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, olayı gazetecilerin ısrarlı aramaları sonucu öğrendiğini, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek; "Her şey Allah'ın takdir ettiği şekilde gidiyor. Günümüzde artık kanunlar ışığında hareket etmek durumundayız" dedi.

Özgecan'ın amcası: Öldüğüne üzüldüm

Özgecan'ın amcası Yaşasın Arslan, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Neden diye sordum. Cevap bulmak için çaba harcadım. Şu an çok net söylüyorum üzüldüm, ölmemeliydi. Bu kadar basit ölmemeliydi, yaşamalıydı. Her gün bu acıyı yaşamalıydı. Annesi ve babası iyi değiller" dedi.



Adalet Bakanı Bozdağ'dan talimat



Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan sanıklardan baba ile oğlunun Adana'da kaldıkları cezaevinde silahla yaralanmasına ilişkin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bir adalet müfettişi, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce de 2 kontrolör görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Kürkçüler Cezaevinde kalan Ahmet Suphi ve babası Necmettin Altındöken'in silahla yaralanmasıyla ilgili olayın aydınlatılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatıyla bir adalet müfettişi, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce de 2 kontrolör görevlendirildi.

Öte yandan, baba ve oğlunun aynı koğuşta kaldıkları kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Ahmet Suphi, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinde gergin anlar

Olayın yaşandığı Adana Kürkçüler cezaevinde gerginlik yaşandığı cezaevine takviye olarak çevik kuvvet ekiplerinin sevkedildiği bildirildi.

Ağırlaştırılmış müebbet aldılar

Özgecan'ın katilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken’e 27, arkadaşı Fatih Gökçe’ye 24 yıl hapis cezası verildi.

İddianamede korkunç detaylar vardı

Özgecan Aslan cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı. İddianamede korkunç detaylar yer almıştı.

Özgecan'ın öldürülüp yakılmasına ilişkin üç sanık hakkında hazırlanan iddianamede bu cinayetin, “saldırganın cinsel saldırı eylemini işleyememekten duyduğu infial” ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Özgecan’ın boğazına isabet eden 11 bıçak darbesinden sekizinin ayrı ayrı ölümcül olduğu anlaşıldı. Savcı Ayhan Akyol, “İşlenen suçun insanların güven duygusuna, toplumun ortak değer yargılarına, vicdanına vermiş olduğu zarar ile toplumda meydana getirdiği infial göz önüne alınarak” cezada indirim yapılmamasını ve alt sınırdan uzaklaşılarak, üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

İddianameye göre Özgecan Aslan ve arkadaşı B.N.G. ile Tarsus’taki bir alışveriş merkezinde gezdikten sonra saat 20’de buradan çıkıp otobüs durağına gitti. Aslan, şüpheli Ahmet Suphi Altındöken’in kullandığı minibüse binip evinin bulunduğu Mersin yönüne devam etti. Araç seyir halindeyken Altındöken’in güzergah değiştirmesi üzerine araçta kendisinden başka bir yolcu kalmadığını anlayan Arslan, “Senin niyetin ne de bu yola girdin” diye tepki gösterdi. İddianamede, şöyle devam edildi:

Boğazda 11 bıçak yarası

“Arslan’ın, şüpheliden aracı normal yoldan götürmesini istediği, kendisine yönelik cinsel saldırı ya da başka bir kötülüğü engellemek amacıyla aracın kapılarını açmasını, kendisini indirmesini istediği, şüphelinin aracı yolun kenarına tenha bir yere çekerek durdurduğu ve maktule cinsel saldırı amacıyla saldırdığı, maktulün direnip şüphelinin yüzünü tırnaklaması ve biber gazı sıkması üzerine cinsel saldırı eylemini gerçekleştiremeyeceğini anlayan şüphelinin maktulu darp etmeye başladığı, darbelerin etkisiyle maktulün araç koridoruna, demir aksanlara çarparak baygınlık geçirip yere düştüğü...”

Arkadaşını çağırdı

İddianameye göre Altındöken, genç kızın bayılması üzerine arkadaşı Fatih Gökçe’yi aradı ve yardıma çağırdı. Araç seyir halindeyken Aslan can havliyle ayağa kalktı. Aslan’ın minibüsün koridorunda, ayakta durduğunu gören Altındöken, eliyle vurarak, genç kızı tekrar yere düşürdü. Altındöken ve Gökçe’nin Kasım Ekenler Sitesi yakınlarında buluşarak, ne yapacaklarını konuşmak üzere Mersin Üniversitesi’ne ait ıssız ve tenha bir noktaya gitti. Bu sırada Aslan baygın vaziyetteydi. İddianameye göre iki sanığın Aslan’a cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin bir bulgu tespit edilemedi.

Altındöken’in isteği üzerine Gökçe, bir arkadaşını arayarak, 5 TL’lik benzin getirmesini istedi. Benzin geldikten sonra Gökçe evine dönerken, Altındöken de babası Necmettin’i arayıp evlerinin bulunduğu sokak başında buluşmayı önerdi. Baba oğul buluştuktan sonra onlara Fatih Gökçe katıldı. Baba Altındöken’in “Bakın, yaşıyor mu?” demesi üzerine yaptıkları kontrolde Arslan’ın yaşadığı ve sesler çıkardığı anlaşıldı. Gökçe’nin “Başladığın işi bitir” demesi sonrası Ahmet Suphi Altındöken’in boğazına defalarca bıçak saplayarak Aslan’ı öldürdü. Sonra da Aslan’ın bileklerini kesip torbaya koydu. Torbayı da evin bodrumundaki kullanılmayan tuvaletin içine saklayıp üzerine talaş döktüler. Daha sonra “kendi aralarında cesedi ve delilleri nasıl yok edecekleri konusunda konuşarak” cesedi yakmaya karar verdi. Gökçe bir benzin istasyonuna giderek, 40 TL’lik benzin alırken, baba oğul Altındöken de cesetle beraber Alman Mezarlığı denilen mevkideki dere kenarına geldi. Gökçe’nin yolu kolladığı sırada diğerleri benzinle cesedi yaktı.

‘Amaç cinsel saldırıydı’

İddianameye göre, Aslan’ın vücudunda, tümü boyuna isabet etmiş 11 bıçak yarası vardı. Bu darbelerden sekizinden her biri ayrı ayrı ölümcüldü. Ancak solunum yollarında is bulaşığı saptanmadı. Bu da öldürüldükten sonra yakıldığı anlamına geliyor. İddianameye göre, “yanık nedeniyle sınırlı bölgelerden alınan sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadı.” Bu da taciz veya tecavüz bulgusunun olmadığı şeklinde ele alınıyor. İddianamede, Altındöken’in “yol meselesinde dolayı Aslan’ı öldürdüğü” yönündeki beyanın “hayatın akışını aykırı olduğu” belirterek, “en azından teşebbüs aşamasında kalan bir cinsel saldırı olduğu” ifade edildi:

“Altındöken’in nitelikli cinsel saldırı eylemini işleyememekten duyduğu infial ile maktulü önce darp edip bayıltarak dirençsiz hale getirmesi, canlıyken maktulün ellerini kesmesi ve daha sonra boğazını çok sayıda bıçak darbesiyle keserek belli bir süre acı çektirerek öldürmesi ve daha sonra işlemiş oldukları suçlar ortaya çıkıp yakalanmasın diye maktulü yakması ve diğer suç delillerini yok etmeye çalışması göz önüne alındığında, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçunu işlediği...”

Baba Altındöken ve Gökçe’nin şüphelinin suç işleme kararını kuvvetlendirecek söz ve davranışlarda bulundukları, Aslan’ın öldürüldüğü aracın başında ve yanında gözcü olarak bekledikleri, cesedin ve diğer delilerin ortadan kaldırılmasına yaptıkları iş bölümü gereği katıldıkları ifade edildi. Bu nedenle Ahmet Suphi Altındöken’in suçuna katıldıkları ve aynı cezaya çarptırılmaları gerektiği kaydedildi. İddianamede, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi istenerek, şöyle denildi:

“Şüphelinin suç işleme kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, bilhassa toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleşmesi, suçun önem ve değeri, işlenen suçun insanların güven duygusuna, toplumun ortak değer yargılarına, vicdanına vermiş olduğu zarar ile işlenen suçun toplumda meydana getirdiği infial göz önüne alındığında şüpheli hakkında ceza tayini yapılırken alt hadden uzaklaşılarak üst hadden ceza tayin edilmesi ve şüpheli lehine takdir indirimi nedenlerinin uygulanmamasına karar verilmesi...”