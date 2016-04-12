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Hükümet Sözcüsü: Kim olursa olsun birinin cezaevinde öldürülmüş olması kabul edilemez

Özgecan Aslan’ın katili cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

12 Nisan 2016 00:05

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken cezaevinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine "Cezaevinde kim olursa olsun öldürülmüş olması asla kabul edilemez” dedi.

Kurtulmuş, Şanlıurfa’da Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Adalet Bakanımız tarafından gelişme paylaşıldı. Cezaevinde kim olursa olsun öldürülmüş olması asla kabul edilemez. Burada kimin hatası varsa ortaya çıkarılacaktır. Başsavcımız ve Adalet Bakanlığımız olaya el koymuştur. Konu bütün detayları ile ortaya konulacaktır.”


Ne olmuştu?

 

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken cezaevinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken'in kaldıkları cezaevinde silahlı saldırıya uğramıştı. 

Katiller, ağır yaralı olarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Necmettin Altındöken'in iki, Ahmet Suphi Altındöken'in bir kurşunla yaralandıkları belirtilmiş, cezaevinde görevli askerler, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki göstermişti.

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