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Tarsus, Özgecan'ın katilinin cenazesini kabul etmedi, Adana'da defnedilecek

Cezaevinde öldürülen Suphi Altındöken, kimsesizler mezarlığına gömülecek

12 Nisan 2016 11:02

Cezaevinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in Tarsus'a gönderilen cenazesi, defin işlemine izin çıkmayan tekrar Adana'ya gönderildi.

Adana'da cezaevinde uğradığı saldırıda ölen, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilmişti.

Özel bir firmaya ait cenaze aracıyla Tarsus Şehir Mezarlığına gece 03.30 sırlarında getirilen cenazenin Tarsus Şehit Mezarlığı'nda gömülmesi istendi. Mezarlık görevlileri Altındöken'in yakınlarına Tarsus Belediye Meclisi'nin aldığı karar gereğince gece gömülmeyeceğini ve morglarında yer olmadığını bildirdi.

 

"Cenaze Tarsus'ta gömülemez"

 

Olay yerine gelen Mezarlıklar müdürüne durumu izah eden yakınları, cenazenin gömülmesi konusunda yardım istedi. Yetkililer, yasa gereği gömülemeyeceğini dile getirdi. Şehir Mezarlığına gelen  Tarsus Emniyet Müdürü Salim Çakan, yakınlarıyla görüştü. Ailenin gece defnedilmesi isteğini kabul edilemeyeceğini dile getiren Emniyet Müdürü Çakan,  Tarsus Kaymakamı  Bekir Atmaca ve Belediye Başkanı  Şevket Can'la yaptığı görüşme sonucu, cenazenin  Tarsus'ta gömülemeyeceğini bilgisi verdi.

Cenaze geldiği gibi  Adana'ya gönderildi.  Adana'da kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğin öğrenildi.

 

Babanın tedavisi sürüyor

 

Türkiye'de ölümüyle infial yaratan Özgecan Aslan'ın katil zanlısı  Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken,  Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, Necmettin Altındöken'de 2, oğlunda ise 1 kurşun yarası tespit edildi. Tedavi altına alınan  Suphi Altındökenhayatını kaybederken, baba Necmettin Altındöken'in tedavisi sürüyor.

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