Özgecan'ın katilinin cenazesini istemeyen muhtar: Devlet kadavra yapsın!

Cezaevinde öldürülen Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’in cenazesi iki gündür defnedilemiyor. Cenazenin defnedilmesi düşünülen Tarsus'un Kocaköy Mahallesi'ndeki vatandaşlar mezarlığın kapısını kilitledi. Muhtar "Kadavra yapsın. Devletin kadavraya ihtiyacı var" dedi. Adana İl Müftüsü Arif Gökçe de defin işleminin engellemesinin dinen doğru olmadığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan haber göre, dün Adana Devlet Hastanesi morguna konulan Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesinin burada da defnedilmesine izin verilmeyince annesi Naciye Tan ile yakınları çaresiz kaldı. Cenazelerini defnedecek yer bulamayan Naciye Tan, morg önünde "Oğlum öldü artık ne istiyorsunuz niye gömdürmüyorsunuz? Oğlumu çöpe mi atayım" diyerek gözyaşı döktü. Bunun üzerine Ahmet Suphi Altındöken'in ailesi, son çare olarak Adana Devlet Hastanesi'nde bekletilen cenazenin, anneannesinin köyünde toprağa verilmesi istedi. Ancak Kocaköy Mahallesi’ne haber gelmesi üzerine Mahalle Muhtarı Rıfat Öcalan, mezarlığı kilitleyerek cenazenin mahallesinde gömülmesine izin vermeyeceğini söyledi.

“Devletin kadavraya ihtiyacı var devlet alsın”

Öcalan, “İnsanlık suçu, canlı canlı insanın bileğini kesmek... Mezarlığa koymama gibi bir yetkiye sahibim. Bu köy benim. Bu köyde ben yaşıyorum. Ben Suphi’yi basında takip ettim, tanımıyorum. Annesi bu köyden değil. Bu köyle yakından uzaktan ilgileri yok. Ninesi bu köylü. Kadavra yapsın. Devletin kadavraya ihtiyacı var. Ben kabul etsem, yine bu köyden çıkarırız” dedi.

Kocaköy Mahallesi'ndeki vatandaşlar da mezarlığın kapısını kilitledi. Bu arada, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mahallede tedbir aldı.

Adana İl Müftüsü Arif Gökçe ise bir açıklama yaparak Altındöken’in cenazesinin toprağa verilmesinin engellenmesinin dinen doğru olmadığını söyledi.