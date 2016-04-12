Özgecan'ın katilinin annesi: Niye gömdürmüyorsunuz, çöpe mi atayım oğlumu?

Adana'da cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda ölen, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in annesi, "Oğlum öldü, niye gömdürmüyorsunuz? Çöpe mi atayım?" diyerek gözyaşı döktü.

DHA'da yer alan habere göre, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Altındöken'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. Defnedilmesine izin verilmeyen cenaze tekrar Adana'ya getirildi.

Adana Devlet Hastanesi morguna konulan Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesinin burada da defnedilmesine izin verilmeyince annesi Naciye Tan ile yakınları çaresiz kaldı. Cenazelerini defnedecek yer, götürecek araç bulamayan Naciye Tan, morg önünde "Oğlum öldü artık ne istiyorsunuz niye gömdürmüyorsunuz? Oğlumu çöpe mi atayıp" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.