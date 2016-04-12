T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan'ın katilinin annesi: Niye gömdürmüyorsunuz, çöpe mi atayım oğlumu?

Özgecan'ın katili Suphi Altındöken kimsesizler mezarlığına gömülecek

12 Nisan 2016 16:52

Adana'da cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda ölen, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'in annesi, "Oğlum öldü, niye gömdürmüyorsunuz? Çöpe mi atayım?" diyerek gözyaşı döktü.

DHA'da yer alan habere göre, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Altındöken'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü. Defnedilmesine izin verilmeyen cenaze tekrar Adana'ya getirildi.

Adana Devlet Hastanesi morguna konulan Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesinin burada da defnedilmesine izin verilmeyince annesi Naciye Tan ile yakınları çaresiz kaldı. Cenazelerini defnedecek yer, götürecek araç bulamayan Naciye Tan, morg önünde "Oğlum öldü artık ne istiyorsunuz niye gömdürmüyorsunuz? Oğlumu çöpe mi atayıp" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.

ETİKETLER

özgecankatilsuphi altındökenöldürüldücenazeannesigömülmekimsesizler mezarlığıadanatarsusoğlum

İlgili Haberler

Cezaevinde saldırıya uğrayan Özgecan'ın katili öldü

Özgecan'ın annesi: Hiçbir şey kızımız geri getirmez

Tarsus, Özgecan'ın katilinin cenazesini kabul etmedi, Adana'da defnedilecek

Cezaevinde öldürülen Suphi Altındöken, kimsesizler mezarlığına gömülecek

Özgecan’ın katilini öldüren hükümlü belli oldu

Özgecan Aslan’ın katili cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24