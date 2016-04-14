"Özgecan'ın katilini öldüren silah protez bacakla sokuldu" iddiası

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'i vuran Gültekin Alan'ınn kullandığı silahın cezaevine protez bacak vasıtasıyla X-ray cihazından görünmeden sokulduğu iddia edildi.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, memur da şüpheli Suphi Altındöken’i Adana cezaevinde öldüren hükümlü Gültekin Alan’ın cinayette kullandığı 6.35 milimetre çapındaki silahın cezaevine nasıl sokulduğu gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, cinayetten kısa süre önce bir hükümlüyü eşi G.B. ziyarete geldi. Daha önce de defalarca ziyarete gelen kadın, protez bacaklı olması nedeniyle X-ray’den geçerken şüphe yaratmadı. Kadın böylece iç çamaşırına sakladığı tabancayı cezaevi içine kadar getirdi. Silahı, aynı cezaevinde hükümlü olan kocasına ulaştıran kadın ziyaretin ardından cezaevinden ayrıldı.

Tabanca tuvalete konuldu. Silahı tuvaletten alan Gültekin Alan, bir infaz koruma memurunu rehine alarak, koğuş kapısını açtırdıktan sonra Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken’e kurşun yağdırdı. Olayla ilgili Alan, hükümlü H.B., silahı ona götürdüğü öne sürülen eşi G.B. ile infaz koruma memuru H.A.Ö.’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Alan’ın, kendisine olayda yardımcı olduğu iddia edilen infaz koruma memuruna, Tokat’ta pavyon satın aldığı, buraya çalışmak üzere kadınları yolladığı öne sürüldü. Alan ile infaz koruma memuru arasındaki ilişkinin de derinleştirilerek soruşturulduğu öğrenildi.

Olay günü Alan ile başka bir tutuklu F.Y.’nin birlikte spora götürüldüğü, Yüksel’in önde giderek infaz koruma memurunu oyaladığı, bu sırada katil zanlısı Alan’ın aynı koridorda kapısı bulunan Ahmet Suphi ile babası Necmettin Altındöken’in koğuşuna gittiği, mazgalların altından evrak fotokopisi uzatıp seslenerek kapıya gelen Ahmet Suphi’yi ardından da arkasındaki babasına ateş ettiği belirlendi.

Tutuklandılar

Silahın cezaevine sokulmasına yardımcı olduğu öne sürülen infaz koruma memuru H.A.Ö.’nün, cinayetten 2 gün önce de 9 Nisan’dan itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin aldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen G.A., F.Y, infaz koruma memuru H.A.Ö, hükümlüler A.T.B. ve H.B. ile H.B’nin eşi G.B, tutuklandı.

Çete lideri de tutuklandı

Cezaevinde cinayeti işleyen Gültekin Alan ile ona yardım ettiği öne sürülen aralarında bir infaz koruma memuru ve silahı cezaevine soktuğu iddia edilen kadın ile gözaltındaki bazı kişiler dün büyük gizlilik içinde adliyeye sevk edildi. Alan ile aynı koğuşta kalan Adana’da paralel yapı soruşturması kapsamında tutuklanan eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili F. Y., mahkum H. B. ve silahı ona götürdüğü ileri sürülen G.B. ile infaz koruma memuru H.A.Ö.’nün de gözaltında olduğu belirtildi.



Alan ile birlikte adliyeye sevk edilen 6’ncı kişinin ise kendisi ile aynı koğuşta kalan ve 2000’li yılların başında Ege Bölgesi’nde cinayet, adam yaralama, gasp, çek-senet tahsilatı, kumar, tefecilik ve şantaj gibi birçok suça adı karışan çete lideri A.T.B. olduğu anlaşıldı. O dönem Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ulusal Çete” raporunda adı ünlü organize suç örgütü liderleri ile birlikte geçen Çerkez kökenli A.T.B., 2008’de asker ve polisin ortak yaptığı helikopter destekli “Anafor” operasyonda Kuşadası’ndaki villasında yakalanmış yargılandığıİzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce suç örgütü kurmak ve yönetmekten toplam 70 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir ve Buca cezaevlerinde yatan A.T.B., 14 ay önce İzmir’den Adana’ya nakledilmişti. Tabancanın cezaevine G.B. tarafından sokulmasına yardımcı olduğu iddia edilen infaz koruma memuru H.A.Ö.’nün sorgusunda olay günü izinli olduğunu ve suçlamayı reddettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 6 zanlı da tutuklandı.

Defnedilemedi



Öte yandan Annesi Naciye Tan’a teslim edilen Ahmet Suphi Altındöken’in cenazesi Tarsus’ta toprağa verilemeyince tekrar Adana Devlet Hastanesi morguna getirildiyse de defin gerçekleşemedi. Tarsus ve Adana’da mezarlık yeri verilmediği ileri sürülen cenaze hastane morgunda bekletiliyor. Sosyal medyada ise “Yatacak yeri yok denilen bu olsa gerek” diye yorumlandı. Anne Tan’ın avukatı İbrahim Kaplan cenazeyi Tarsus veya Kocaköy’de toprağa vermek üzere müracaat ettiklerini, ancak belediyelerin yer göstermediğinisöyledi. Kaplan, ailenin cenazenin defnine izin verilmesi için dilekçeyle müracaat ettiğini belirtti

Kahraman ilan edildi



Suphi Altındöken’i cezaevinde öldüren Gültekin Alan, Facebook’ta adeta ’Kahraman’ ilan edildi. Alan adına onlarca hesap ve sayfa açıldı.