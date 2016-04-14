Özgecan'ın katilinin öldürülmesine ilişkin 6 tutuklama

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in cezaevinde Gültekin Alan tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olayda 6 kişi tutuklandı.

NTV'nin haberine göre, cinayeti işlediği iddia edilen G.A. ile ona yardım ettiği ileri sürülen, Adana'daki "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı F.Y, infaz koruma memuru H.A.Ö, hükümlüler A.T.B. ve H.B. ile H.B'nin eşi G.B, cumhuriyet savcısına ifade verdi.İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken, önceki gün Adana Kürkçüler Cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmüş, babası Necmettin Altındöken yaralanmıştı.