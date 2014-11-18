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Kültür-Sanat

Orijinal Beatles şarkılarına kafa tutan cover'lar!

Efsanevi grubun en başarılı cover'larından 20'si bu listede

18 Kasım 2014 17:43

Bugün efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles'ın solisti ve birçok Beatles şarkısnın yaratıcısı Paul McCartney'ye saygı niteliği taşıyan "The Art Of McCartney" albümü piyasaya çıkıyor. Albümde McCartney'nin eserleri birçok ünlü müzisyen tarafından yorumlandı. Grubun şarkıları zaten defalarca yorumlandı; hatta bu yorumların bazıları, orijinal şarkılarla yarışacak derecede başarılı oldu.

New Musical Express'e göre, bazı müzisyenler The Beatles şarkılarını o kadar iyi yorumladı ki, bu şarkılar sadece bir "cover" olmanın ötesine geçiyor.

İşte 20 başarılı The Beatles cover'ı:

 

1. Elvis Presley - "Something"

 

 

2. Michael Jackson - "Come Together"
 

 

 

3.  U2 - "Helter Skelter"

 

 

4. David Bowie – "Across The Universe"

 

 

5. Nina Simone - "Here Comes The Sun"

 

 

6. Stevie Wonder - "We Can Work It Out"
 

 

 

7. Al Green - "I Wanna Hold Your Hand"
 

 

 

8. Candy Flip – "Strawberry Fields Forever"
9. Harry Nilsson - "You Can't Do That"
10. The Black Keys - "She Said, She Said"
11. The Rolling Stones - "I Wanna Be Your Man"
12. Elliott Smith - "Because"
13. Jimi Hendrix - "Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band"
14. Pixies - "Wild Honey Pie"
15. Oasis - "Within You Without You"
16. Sonic Youth - "Within You Without You"
17. Bill Withers - "Let It Be"
18. Fiona Apple - "Across The Universe"
19. St. Vincent - Dig a Pony
20. Otis Redding - "A Hard Day's Night"

 

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