'Paul McCartney'ye saygı' albümünde pek çok ünlü isim yer aldı

Paul McCartney için yapılan "tribute" albümün oldukça zengin bir kadrosu var. Toplam 34 şarkını yer aldığı çalışmaya Bob Dylan, Harry Connick Jr, Brian Wilson, Kiss, The Cure, Smokey Robinson ve B.B. King gibi bir çok ünlü isim katkıda bulundu. Albümde, ünlü sanatçılar Paul McCartney'nin The Beatles'taki ve ayrı projelerine ait şarkıları yorumladı.

Hafif Müzik'in haberine göre, ön sipariş verilebilen yaklaşık 2 saatlik albüm, Youtube üzerinden tek parça olarak da dinlenebiliyor:

Albümde yer alan isimler ve söyledikleri şarkılar da şöyle:

01 Billy Joel – “Maybe I’m Amazed”

02 Bob Dylan – “Things We Said Today”

03 Heart – “Band On The Run”

04 Steve Miller – “Junior’s Farm”

05 Yusuf Islam (Cat Stevens) – “The Long and Winding Road”

06 Harry Connick, Jr. – “My Love”

07 Brian Wilson – “Wanderlust”

08 Corrine Bailey Rae – “Bluebird”

09 Willie Nelson – “Yesterday”

10 Jeff Lynne – “Junk”

11 Barry Gibb – “When I’m 64″

12 Jamie Cullum – “Every Night”

13 KISS – “Venus And Mars / Rock Show”

14 Paul Rodgers – “Let Me Roll It”

15 Roger Daltrey – “Helter Skelter”

16 Def Leppard – “Helen Wheels”

17 The Cure – “Hello Goodbye” (Feat. James McCartney)

18 Billy Joel – “Live And Let Die”

19 Chrissie Hynde – “Let It Be”

20 Robin Zander & Rick Nielsen of Cheap Trick – “Jet”

21 Joe Elliott – “Hi Hi Hi”

22 Heart – “Letting Go”

23 Steve Miller – “Hey Jude”

24 Owl City – “Listen To What The Man Said”

25 Perry Farrell – “Got To Get You Into My Life”

26 Dion – “Drive My Car”

27 Allen Toussaint – “Lady Madonna”

28 Dr. John – “Let ’Em In”

29 Smokey Robinson – “So Bad”

30 Airborne Toxic Event – “No More Lonely Nights”

31 Alice Cooper – “Eleanor Rigby”

32 Toots Hibbert with Sly & Robbie – “Come And Get It”

33 B.B. King – “On The Way”

34 Sammy Hagar – “Birthday”