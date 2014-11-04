Beatles şarkılarının öyküleri

The Beatles’ın 60′lardaki üretimi gerçekten inanılmazdı. Yüzlerce şarkı oluşturan grup, düzinelerce de 1 numaraya imza atıyordu. İşte bu şarkıların bazılarının yazılış hikâyesi… (Radyo Eksen)
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Tüm zamanların en popüler müzik grubu sayılan The Beatles’ın ‘Yesterday’ parçası, herhalde tüm zamanların en çok yorumlanan şarkılarından birisidir. Şarkı şöyle yazılmış: Bir sabah Paul McCartney aklında ‘Yesterday’in melodisiyle uyanıyor. Hemen piyanosuna koşuyor ve melodiyi unutmamak için ortaya çıkartıyor. Tabi melodiye hiçbir söz yazmadığı için, o sıra aklına gelen yağda yumurtalar hakkında bir şeyler mırıldanmaya başlıyor. Birkaç hafta sonra şarkıyı arkadaşlarıyla paylaşıyor ve şarkı bugünkü halini alıyor.
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Herkes ‘A Hard Day’s Night’ı bilir. Arada bir şarkıyı mırıldanırız, ama şarkının adının tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyiz. Aslında düşünürseniz, gerçekten bir anlam da ifade etmiyor. Çünkü tamamen bir hata! Ringo, yanlış kelimeler kullanmakla ünlüdür. Şöyle anlatıyor: ‘Bir işe gitmiştik. Bütün gün çalıştık ve gece olduğunda hala çalışıyorduk. Ama ben gündüzde olduğumuzu düşünüyordum ve sanırım şöyle dedim; ‘Zor bir gün…’, sonra dışarıya baktım ve geceydi, ‘Zor bir günün gecesi.’
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Hikâye şöyle; John, koltuğunda oturmuş, Yoko’nun piyanoda Beethoven’ın ‘Moonlight Sonata’sını çalıyor. Birden araya giriyor ve Yoko’dan bestedeki bir akoru tersten çalmasını istiyor. İşte ‘Because’un ilhamı buradan geliyor. Eğer ‘Because’u çok daha dikkatli dinlerseniz, ‘Moonlight Sonata’ ile olan bağını da artık çok daha rahat anlayabilirsiniz.
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Rolling Stone’un ‘Şarkıların hikâyesi’ bölümünde The Beatles’ın verdiği hikâye şu şekilde; İlginç bir tesadüftür ki ‘Lucy in the Sky With Diamonds’, istinasız 60′ların en önemli acid ile bağlantılı şarkılarından birisidir. Şarkının isminin baş harflerini yan yana getirince bile ortaya ‘L-S-D’ çıkıyor. Hiçbir zaman ‘Sgt. Pepper’ın oluşumu sırasında kimyasallardan uzak durmadıklarını inkâr etmeyen John Lennon ise ‘Gerçekten şarkının baş harflerini yan yana getirince LSD çıktığını bilmiyordum’ diyor ve ekliyor ’4 yaşındaki oğlum Julian, sınıf arkadaşı Lucy O’Donnell’ın bir resmini yapmıştı ve şarkının ilham kaynağı da buydu.’
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George Harrison tarafından yazılan ve The Beatles’ın 1967 tarihli ‘Magical Mystery Tour’ albümüne dâhil edilen ‘Blue Jay Way’, ismini Hollywood Hills’deki Sunset Bulvarı’ndaki bir sokaktan alıyor. Bu sokak, panoramik bir şekilde Los Angeles Havzası’nı ve Hollywood’u görme imkânını tanıyor. Ancak bu yola gitmek için oldukça zikzaklı bir yolu kullanmanız gerekiyor. Harrison şöyle anlatıyor; ‘Derek Taylor (o sıradaki The Beatles’ın basın danışmanı), o gece bana gelecekti. Evin Blue Jay Way’de olduğunu söyledim. ‘Merak etme, bulurum’ dedi. Mutlaka bir polise sorar ve yolu bulurdu. Ancak o gece sis de vardı. Bekledim, bekledim, bekledim. Kendimi ayakta tutmaya çalışıyordum. Uyumamak için de onun Blue Way Jay’e gelişini anlatan bir şarkı yazdım. Evin köşesinde de daha önce hiç fark etmediğim bir hammond org vardı ve artık şarkı hazırdı.’
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John Lennon şöyle bir açıklama yapmış; ‘Bir gün George Martin (The Beatles’ın albümlerinin yapımcısı), bana bir dergi kapağı gösterdi ve üzerinde ‘Happiness Is A Warm Gun’ (Mutluluk Sıcak Bir Silahtır) yazıyordu. Gerçekten inanılmazdı, yani sıcak silah ile bir yeri vurabilirdiniz.’ ‘Happiness Is A Warm Gun’, The Beatles’ın belki de birçok farklı yöne çekilebilen, farklı düşündürten en önemli şarkılarından birisiydi.
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Paul McCartney, ‘Hey Jude’u John Lennon’ın eşi Cynthia Lennon’dan ayrılmasından kısa bir süre sonra yazmış. İlk başta şarkının ismi ‘Hey Julian’mış, yani John’un oğlu Julian Lennon’a ithaf ediyormuş. O sırada Julian, ailesinin evliliklerinin bozulmasıyla boğuşuyormuş. Paul da ona bir şekilde yardım etmek istemiş; ‘take a sad song and make it better’ (hüzünlü bir şarkı al ve onu iyileştir). Julian, şarkının kendisi için yazıldığını farkında bile değilmiş. Hatta John Lennon, şarkıyı kendisiyle bütünleştirmiş.
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1969 tarihli ‘Abbey Road’ albümünün B-Side’ı ‘Abbey Road Medley’ içerisinde bulunan ‘She Came in Through the Bathroom Window’, aslında çok da derin bir hikâyeye sahip değil. Bir gün grubun fanatik hayranlarının bir kısmı Paul McCartney’nin Londra’daki evinin penceresine merdiveni dayıyor, içeri giriyor ve oldukça değerli bir resmi yürütüyor. Muhtemelen de o resim Paul’un babasının resmi.