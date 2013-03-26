Beatles fotoğraflarına 90 bin lira

Efsanevi müzik grubu Beatles 'ın 1965 yılında New York'taki bir stadyumda verdiği konsere ait fotoğraflar, Londra’da düzenlenen açık artırmayla yaklaşık 90 bin liraya (30 bin sterlin) satıldı. Fotoğrafları Washington'da yaşayan ve Beatles'a ait eşyalardan oluşan büyük bir koleksiyona sahip olan bir Güney Amerikalının satın aldığı belirtildi.

Sahte basın kartıyla sahne yakınlarına ulaşmayı başaran amatör fotoğrafçı Mark Weinstein tarafından çekilen 61 siyah beyaz fotoğrafın 15 ila 20 bin sterlinden satılacağı tahmin ediliyordu. Evinde yaptığı sahte basın kartını polise göstererek sahneye yaklaşan Weinstein, "Oradaki herkes gibi davranmaya başladım. Yöntemim oraya aitmiş gibi davranmak ve yetkili birini gördüğümde, diğer tarafa bakmaktı" dedi.





BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Beatles'ın 1965'te çekilen 65 renkli fotoğrafı da 27 bin sterlinden fazla bir ücrete alıcı buldu.

O güne dek herhangi bir grup tarafından verilen en büyük konser olan Shea Stadyumu Konseri'ni 55 bin kişinin izledi.