Onur Haftası Komisyonu: LGBTİ Onur Yürüyüşü için valilikten izin istemedik!

LGBTİ örgütleri, 19-26 Haziran tarihleri arasındaki Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nün tehditlere ve İstanbul Valiliği'nden gelen yasağa rağmen gerçekleşeceğini açıkladı. Yürüyüşü düzenleyen Onur Haftası Komisyonu'ndan Ebru Kırancı ve Ejder Narsap, tehditlere rağmen yürüyüşün gerçekleşeceğini ifade etti. Trans Onur Yürüyüşü için valilikten izin istemediklerini ifade eden Ebru Kırancı, yürüyüşün 7 yıldır izinsiz yapıldığını söyledi. Kırancı, "Ramazan ayı dolayısıyla bizden saygı bekliyorlarsa onlar da bizlerin yaşam hakkına saygılı olacak ve barışçıl yürüyüşümüze izin verecekler. Devlet bizi korumak zorunda” şeklinde konuştu.

Yürüyüş öncesi tehditler

19 Haziran’daki Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’daki LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları'nın tehditlerinden sonra güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı tartışma konusu olmuştu.

Etkinliğin ramazan ayına denk geldiği gerekçesiyle Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları da Onur Yürüyüşü’nü tehdit etmiş, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği de konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Onur Haftası Komisyonu Onur Yürüyüşü’nün güven içinde gerçekleşmesi için bir imza kampanyası başlattı.

Valilik tarafından da güvenlik gerekçesiyle yasak geldi. Evrensel gazetesinin haebrine göre, Onur Haftası Komisyonundan Ebru Kırancı ve Ejder Narsap, tehditlere rağmen yürüyüşün gerçekleşeceğini ifade etti.

"Yaşam hakkımız için yürüyeceğiz"

Trans Onur Yürüyüşü için valilikten izin istemediklerini ifade eden Ebru Kırancı, yürüyüşün 7 yıldır izinsiz yapıldığını söyledi. Trans Onur Yürüyüşü’nün barışçıl bir yürüyüş olduğunu ve bunun için kanunen izin almak zorunluluğu olmadığını belirten Kırancı, devletin yürüyüşün sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için güvenlik önlemi almakla yükümlü olduğunu da sözlerine ekledi. Müslüman Anadolu Gençlik ve Alperen Ocakları’nın tehditleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Kırancı, “Bizi her gün öldürülüyor, dayak yiyoruz. Bir gün de yaşama, çalışma ve politika hakkımız için dayak yiyelim” dedi. Bu yıl ki Trans Onur Yürüyüşü’nün temasının DirenBarış olduğunu hatırlatan Kırancı “Ya başkaldıracağız ya da zulme boyun eğeceğiz. Ramazan ayı dolayısıyla bizden saygı bekliyorlarsa onlar da bizlerin yaşam hakkına saygılı olacak ve barışçıl yürüyüşümüze izin verecekler. Devlet bizi korumak zorunda” şeklinde konuştu.

"Ablukayı dağıtacak güçteyiz"

Kişisel sosyal medya hesapları üzerinden de çok sayıda tehdit mesajı aldıklarını ifade eden Ejder Narsap, “Biz bu saldırılara karşı sokağa çıkmazsak hiçbir zaman çıkamayacağız. Yolda gördükleri bir geyi bir transı çok rahat katledebilecekler. Ama bizler son bir haftadır bize karşı oluşturulan bu saldırı konseptini ve ablukayı dağıtacak güçteyiz. Tehditler umurumuzda değil, onlara rağmen yürüyeceğiz” dedi. Alperenler’in her sene benzer şekillerde tehditlerde bulunduğunu belirten Narsap, “Maraş’tan ve Çorum’dan biliyoruz ki devlet kendi yapamadığını bunlara yaptırıyor” diye konuştu. Orlando saldırısını gerçekleştiren IŞİD’in kendinden olmayan herkesi katlettiğini ifade eden Narsap, LGBTİ derneklerine yönelik saldırının gerçekleşebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Dünyanın birçok yerinde kutlanıyor

Onur Haftası adı ile gerçekleşen etkinliklerin temeli 1969 yılında ABD’nin New York şehrinde Marsha isimli bir trans kadının attığı bir taşla başlamıştı. Baskı, şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller Stonewall Inn adlı kendileri üzerinde baskı kuran polisi bara hapsetmiş ve 4 gün boyunca sokaklarda çatışarak eylemler yapmıştı. LGBTİ mücadelenin dönüm noktalarından biri olan gün dünyanın birçok yerinde Onur Haftası kapsamında kutlanıyor.