İstanbul Valiliği'nden LGBTİ yürüyüşlerine Taksim yasağı!

İstanbul Valiliği, 19 Haziran Pazar günü yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü 14. kez yapılacak olan LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, güvenliği gerekçe göstererek "Anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir" ifadesini kullandı.

ABD'de 49 kişinin ölümüne yol açan Orlando'daki LGBT gece kulübündeki katliamın ardından Türkiye'de de Müslüman Anadolu Gençliği ve Alperen Ocakları, haftasonları yapılacak LGBTİ yürüyüşlerine karşı tehditlerde bulunmuştu.

Müslüman Anadolu Gençliği, hafta içi Twitter hesabından “Yürütmeyeceğiz”, “Sapkınlığa müdahale etmekle mükellefiz” yazılı görseller paylaşırken Alperen Ocakları da "LBGTİ bireylerin yürüyüş ile Müslümanların dini değerlerine saldırdıklarını" ileri sürmüş ve "yürüyüşe engel olacakları" tehdidinde bulundu. Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, ilgili açıklamaya dair "LGBTİ'leri sopalarla dövmeyeceğiz, oturma eylemiyle yürüyüşü engelleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Alperen Ocakları'nın ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de AKP'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sizler, bu muhafazakar kesim, bu dindar kesimin Türkiye'de temsilcisi olduğunuz iddiasıyla oy istediniz ve iktidara geldiniz. Eğer o yürüyüşe müsaade ederseniz, size oy veren inançlı kesimlere ihanet etmiş olursunuz. Bakalım göreceğiz bu ihaneti yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Sapıklığın adı, ahlaksızlığın adı özgürlük olamaz."

Tehditlerin ardından İstanbul Valiliği, LGBT yürüyüşlerinin Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. 'Güvenlik ve kamu düzeni'nin gerekçe gösterildiği açıklama, valiliğin resmi internet sitesinde şöyle paylaşıldı:

"Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada, LGBT üyeleri tarafından 19-26 Haziran 2016 tarihlerinde Taksim’de düzenleyecekleri bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

"Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir. Değerli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemelerini, Güvenlik Güçlerinin bu yönde yapacağı uyarılara riayet ederek yardımcı olmalarını rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."