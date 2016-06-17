"LGBT Onur Yürüyüşü'nde Alperen Ocakları'nın yapacağı her şeyden İçişleri Bakanlığı ve savcılık sorumlu!"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın, 26 Haziran'da yapılacağı duyurulan 14. Onur Yürüşü'ne yürüyüşüne engel olacakları şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı ve İçişleri Bakanı’nı buradan bir daha uyarıyorum. Şiddet kullanarak vatandaşların anayasal haklarını kullanmalarını engelleyeceklerini söyleyen bu örgüt ve yöneticilerinin yapacağı her şeyden sizler sorumlu olacaksınız" dedi.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "O raporları kim görmezden geldi" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Demek ki kanuna filan gerek yok

- İstanbul’daki LGBTİ + Onur Yürüyüşü’nü “her şeyi göze aldıklarını” söyleyerek engelleyeceklerini açıklayan Alperen Ocakları yöneticisi Kürşat Mican, gelen tepkiler üzerine geri adım atmış.

“Ben gidelim Taksim’e sopalarla kovalayalım demiyorum” diyor.

Bu tiplerin hep yaptığı da budur zaten: Herkesi aptal zannetmek!

Söylediği sözün nereye gittiğinin farkına ağzından çıkarken vaamıyor sonra durumu aklınca toparlamaya çalışıyor.

Şiddete eğilimli bu grubun başı, dün şunu da söylüyor:

“Onlar on bin kişi ise biz de on bin kişi orada olacağız, o koridoru kapatacağız, oturma eylemi yapacağız ve yürütmeyeceğiz. Onlar bize tepki gösterirse biz de tepki göstereceğiz. Ben gidelim Taksim’e sopalarla kovalayalım demiyorum. Bu cümleyi elinde sopa olarak algılamamak lazım, bir tepki olarak algılamak lazım.”

Demek ki bundan sonra bu ülkede işler böyle yürüyecek.

Kanuna gerek yok, kanun adamlarına gerek yok, polise gerek yok.

Herkes kendince bir karar verecek ve başkasının yapmak istediği yürüyüşü, mitingi vs engelleyecek öyle mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı ve İçişleri Bakanı’nı buradan bir daha uyarıyorum:

Şiddet kullanarak vatandaşların anayasal haklarını kullanmalarını engelleyeceklerini söyleyen bu örgüt ve yöneticilerinin yapacağı her şeyden sizler sorumlu olacaksınız.

Biriniz açık şiddet çağrısını kovuşturmadığı için, diğeriniz de vatandaşlarınızı şiddete eğilimli bu gruba karşı korumadığınız için.