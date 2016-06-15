14. Onur Yürüyüşü’nün güvenle gerçekleşmesi için imza kampanyası

26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 14. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün güven içinde gerçekleşmesi için bir imza kampanyası başlatıldı.

Gelenekselleşen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 24. yılını kutluyor. “Örgütleniyoruz” temasıyla gerçekleşecek 24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, 20-26 Haziran 2016 tarihleri arasında, Taksim ve çevresindeki birçok mekanda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

12 yıldır on binlerce insanın katılımıyla düzenlenen İstanbul Onur Yürüyüşü tarihinde ilk kez geçen yıl polis müdahalesi karşılaşmıştı.

Bu sene de çeşitli gruplar Onur Yürüyüşü’ne yönelik saldırı çağrıları yaptı ve basın açıklamalarıyla yürüyüşe katılacaklar tehdit edildi.

Yürüyüşün güvenli bir şekilde yapılabilmesi için imza kampanyası başlatan Onur Haftası Komisyonu, “Her yıl on binlerce kişiye ulaşan kalabalıkla, barış içinde gerçekleşen İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için bu yıl da sokaklarda olmak istiyoruz. Orlando katliamının ertesinde, LGBTİ+'leri tanımayanlara, aşkı baskılayanlara, nefret kusanlara inat sesimizi yükseltelim” dedi.

İmza kampanyası için tıklayın

Alperen Ocakları tehdit etti

Alperen Ocakları dün akşam saat 22.30'da Üsküdar’da bir basın toplantısı düzenlerken, İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican devlet yürüyüşü engellemezse “derin milletin temsilcileri” olarak Alperen Ocakları’nın yürüyüşe engel olacağını söyledi.

Açıklamada “tepkimiz çok net ve sert olacaktır”, “Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz”, “Uyarıyoruz”, “Ziya Paşa'nın 'Nush ile uslanmayanı etmeli tektir tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir' veciz beytini hatırlatırız” gibi ifadeler kullanıldı.

Mican “Yürüyüşün tertiplenmesine sadece hoşgörü nazarıyla bakarak toplumsal yozlaşmanın ve ahlaki çöküntünün kızlarımıza, oğullarımıza alternatif harflerle yeni cinsiyetler türetilmesine mahal verilmemelidir” dedi.

Facebook’ta saldırı çağrısı

Kendini “Müslüman Anadolu Gençliği” olarak adlandıran grup da Onur Yürüyüşü’ne saldırı çağrısı yapmak için Facebook’ta bir etkinlik sayfası açmış, Facebook Türkiye şikayet edenlere etkinliğin Topluluk Standartlarına uygun olduğunu söylemişti.

LGBTİ aktivistleri, Facebook Türkiye’yi Facebook merkezine şikayet etmeye hazırlanırken, söz konusu Facebook etkinliği kaldırılmıştı.

Onur Haftası Komitesi, Müslüman Anadolu Gençliği hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.



Başbakan Yardımcısı Canikli'den Onur Yürüyüşü cevabı: Bilemiyoruz

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, de geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin Onur Yürüyüşü ile ilgili sorusu üzerine şöyle demişti:

“Tabii bu tür izinler verilirken bazı kriterler var. Bu yetkiyi kullanacak olan merciler açısından söylüyorum. Merciler için sakınca yoksa izin verilecektir. Bilemiyoruz tabii ama izin verilirse gerekli güvenlik önlemleri de alınır.”