LGBTİ dernekleri kararlı; tehditlere rağmen İstanbul'daki onur yürüyüşleri yapılacak

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel, interseks) bireylerin gittiği bir gece kulübüne saldırı düzenlenip 49 kişinin hayatını yitirmesinden sonra İstanbul’da 26 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan 14. Onur Yürüyüşü’ne tehlikeli bir çağrı yapıldı. Müslüman Anadolu Gençliği (MAG) ismindeki oluşum, 26 Haziran’da yapılması planlanan yürüyüş için yaptıkları ve nefret söylemi kullandıkları çağrıda “Bu rezilliğe müsaade etmeyeceğiz” dedi. İstanbul LGBTT ve 26 Haziran'daki LGBT Onur Yürüyüşü'nü düzenleyen Onur Haftası Komitesi ise tehditlere rağmen pazar günü yapılacak yürüyüşlerin gerçekleşeceğini duyurdu. LGBTİ dernekleri, aralarında imza toplayarak onur yürüyüşlerinde güvenlik tedbirleri alınması için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

MAG, yapmayı planladıkları eylemi ilk başta 19 Haziran’da düzenlenecek olan 7. Trans Onur Yürüyüşü’nde gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Ancak daha sonraki açıklamalarında, eylemlerini, daha kalabalık olacağı gerekçesiyle 26 Haziran’da yapılacak olan 14. Onur Yürüyüşü’nde yapacaklarını duyurdular. MAG, Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Eylemimiz 19 Haziran’da yapılacak olan travestilerin yürüyüşü yerine bütün LGBTİ’li sapıkların katılacak olduğu asıl yürüyüş tarihi olan 26 Haziran Pazar saat 16.00’da başlayacaktır” ifadesini kullandı.

İslami çizgide yayın yapan Nabız Haber isimli siteye konuşan MAG yetkililerinden Fatih Ayhan, 14 senedir yapılan Onur Yürüyüşü’nü 'onursuzluk' olarak niteledi ve destekleyenleri de hedef göstererek "Bu rezilliğe müsaade etmeyeceğiz! 'Biz Müslüman Türk milletiyiz, burası Osmanlı bakiyesi, böyle bir iğrençliğe tahammül edemeyiz' diyen herkesi de destek olmaya bekliyoruz!” dedi.



MAG yetkililerin Facebook üzerinden açtığı çağrıyı, daha önceden birçok kez eşcinselleri ve LGBTİ oluşumlarını hedef gösteren Akit gazetesinin muhabiri Harun Sekmen de, 'Kenan Kotku' isimli kişiye attığı mesajda “Bunu paylaştığın çok iyi oldu hocam, bu çağrının haberini yapacağım” diyerek çağrıyı haberleştireceğini belirtti.

Muhafazakâr çizgide yayın yapan Milat gazetesi muhabirlerinden Enes Babacan da sosyal medya hesabından nefret söylemi içeren çağrıyı paylaşırken “Bunu organize edenlerden Allah razı olsun” ifadesini kullandı. Babacan, LGBTİ bireyleri ‘sapkın’ olarak niteleyerek “Bu kavma geçit vermemek gerekiyordu” ifadesini kullandı.

“Hükümet yerel gericileri tetikliyor,

bu tarz çağrılara pabuç bırakmayacağız”

7. Trans Onur Yürüyüşü’nü düzenleyen İstanbul LGBTTİ Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kıvılcım Arat, yapılan çağrıların iktidar politikalarının geldiği noktayı gösterdiğini savundu. "Bu tarz çağrılara pabuç bırakmayacağız. Demokrasi güçleriyle, transfobi karşıtlarıyla, LGBTİ’lerde orada olacağız” diyen Arat, T24'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu çağrılar iktidarın politikalarının geldiği noktayı gösteriyor. Özellikle cihatçı örgütlere desteği olan bir iktidarın gerçekliğini hepimiz biliyoruz. Suriye’ye TIR’larla silah yollamak, dünyadaki İslamcı terör örgütlerinin bu coğrafyayı kullanması yereldeki gerici grupları da tetikliyor. Çünkü hükümetin arkalarında olduğunu biliyorlar. Laik cumhuriyetin olduğu yerde ‘bu tür sapkınlıklara izin verilmeyecek’ diyorlar. Katliam çağrılarından birebir hükümet, politikaları yüzünden sorumludur. Ankara’daki katliamda bunu gördük. Önceden bilinmesine rağmen işlem yapan olmadı. Avukatımız Eren Keskin ile Nabız Haber’de verilen röportaj için suç duyurusunda bulunacağız. Daha önceden de milliyetçiler saldırdı, onları püskürttük. Bu tarz çağrılara pabuç bırakmayacağız. Demokrasi güçleriyle, transfobi karşıtlarıyla, LGBTİ’lerde orada olacağız.”

“O gün Taksim’de olacağız”

Onur Haftası Komitesi gönüllülerinden Emre Demir de "Tüm LGBTİ derneklerinin imzası bulunan bir güvenlik talebini İstanbul Valiliği’ne ilettiklerini" söyledi ve “Biz bu çağrıya rağmen o gün Taksim’de olacağız ve yürüşümüzü yapacağız” dedi.

Valiliğe gönderilen yazıların 15 gün içinde cevaplanması gerektiğini belirten Demir, güvenlik taleplerine henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu yapılan çağrı için hukuki süreç başlatacağız. Emniyet ve valilikten şu an görüşme almaya çalışıyoruz. Tüm derneklerin ortak imzasıyla valiyi görebilmek için yazı yazdık fakat dönüş alamadık. Bu yazının 15 gün içerisinde cevaplanması gerekiyordu. Biz o gün Taksim’de olacağız ve yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz”

SPoD: Yasal işlem başlatılacak

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Yönetim Kurulu üyelerinden avukat Rozerin Seda Kip yaptıkları yazılı açıklamada, söylemlerin nefret dolu olduğunu belirterek dernek olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Kip “Bu çağrıyı yapanların toplum içinde kin ve düşmanlığı yaymasına engel olacağız. LGBTİ dernekleri gerekli yasal işlemleri en kısa sürede başlatacaktır” dedi.

Hükümetten 'yürüyüşe tedbir' yanıtı: Bilemiyoruz...

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu sonrası kendisine yöneltilen “Onur yürüşüne izin verilecek mi? Verilirse güvenlik tedbiri alınacak mı?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Tabii bu tür izinler verilirken bazı kriterler var. Bu yetkiyi kullanacak olan merciler açısından söylüyorum. Merciler için sakınca yoksa izin verilecektir. Bilemiyoruz tabii ama izin verilirse gerekli güvenlik önlemleri de alınır.”