Trans Onur Haftası, Orlando katliamını anarak başladı

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Trans Onur Haftası, Orlando katliamında yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Kaos GL’nin haberine göre, 7. Trans Onur Haftası, bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube’de yapılan basın açıklamasıyla başladı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin “Direniş ve Barış” temasıyla düzenlediği haftanın açılışı için yapılan basın açıklamasında, dün ABD’de yaşanan Orlando katliamında hayatını kaybedenler anıldı.

Basın açıklamasına İstanbul LGBTİ Derneği’nden Kıvılcım Arat ve Ejder Narsap, İHD İstanbul Şube Başkanı Şenel Karataş ve Trans Evi’nden Sevda ve Türkan katıldı.

Karataş, Orlando’da gerçekleşen katliamı kınadı, mücadele çağrısı yaptı.

“Her yerde direnişe devam!”

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Kıvılcım Arat “Direnişin ne kadar gerekli olduğuna dün Orlando şehrinde yaşanan katliamdan sonra bir kez daha tanık olduk. IŞİD çetelerinin bizim coğrafyamızda gerçekleştirdiği katliamları biliyoruz. Bu çeteye tırlarla silah taşıyanlar da katliamların sorumlusudur. Dün Ezidi, Kürt, Nusayri, Türkmen ve Hıristiyan toplumlarına yönelen saldırı bu kez dünyanın öbür ucunda LGBTİ’lere yönelmiştir. Her yerde karşı direniş içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Tüm dünyayı saran bu zulme ortak olanlara öfkeliyiz!”

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Eylül Cansın Transevi ve Çingene Gül Transevi ortak imzasıyla okunan basın metninin tamamı şöyle:

“Bu yıl 7. sini düzenleyeceğimiz trans onur haftasını karşılamaya hazırlarken Amerika’dan gelen haberle bir kez daha sarsıldık. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Daiş zulmü bu kez eşcinsellere hizmet veren bir barda kanlı yüzünü gösterdi. 50 eşcinsel erkeğin katledildiği baskında onlarca insan ise yaralandı.

“Öfkeliyiz!

“Tüm dünyayı saran bu zulme ortak olanlara öfkeliyiz!

“Ödediğimiz vergilerle tırlar dolusu silah yollayanlara, sınırları açanlara, hastane kurup tedavi edenlere öfkeliyiz!

“Tüm dünyanın gözü önünde beslenen, palazlanan ve desteklenen Daiş zulmünü yayanlara öfkeliyiz.

“Dün Ezidi, Kürt, Nusayri, Türkmen ve Hristiyan toplumlarına yönelen saldırı bu kez dünyanın öbür ucunda LGBTİ’lere yönelmiştir.

“Bu gidişatı durduracak iradeye sahibiz ve susmuyoruz!”

“Tema tartışmalarımız başladığında hepimizin bildiği tek bir şey vardı; o da en temel haklarımıza dahi erişirken hep bir direniş pratiğinden geçmek zorunda olduğumuz.

“Trans toplumu açısından direniş; bilindik, aşina, hayatta kalmak için zorunlu olan bir olgu olarak karşımızda duruyor. Eğitim hakkından sağlık hakkına, ulaşımdan barınmaya, yaşam hakkından adalete erişime kadar her alan bir direniş alanı olarak karşımıza çıkıyor.

“Katledilirsin, katilinin ceza alması ve hatta yakalanması için direnirsin, eğitim hakkın elinden alınır iadesi için direnirsin, ev tutarsın yaşam alanını korumak için direnirsin, sağlık hakkın gasp edilir kazanmak için direnirsin…

“Uzayıp giden bu liste yanı başımızda dururken ve yaşadığımız coğrafya yangın yerine dönmüşken süreci en iyi karşılayan temanın ‘direniş ve barış ‘ olduğuna karar verdik.

“Orlando’yu unutma, unutturma!”

“Hafta boyunca yapacağımız panel ve atölyelerle kendi ‘direniş’ alanlarımızı tartışıp hepimizin ihtiyacı olan ‘barışa’ dair düşler kuracağız. Var olmak için direnmenin gerek olmadığı bir dünya düşünün altında buluşacağız. Kapitalizme, faşizme, ırkçılığa, türcülüğe, cinsiyetçiliğe, erkek egemenliğine karşı olan tüm transfobi karşıtlarını haftaya destek vermeye ve yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz.

“Unutma! Sen yoksan çok eksiğiz!

“Barış hemen şimdi!

“Nefrete inat yaşasın hayat!

“Orlando’yu unutma, unutturma!”



Trans Onur Haftası'nda neler var?



Bugün basın toplantısı ile başlayan hafta 19 Haziran Pazar günü Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacak.

Hafta boyunca beden atölyesinden trans erkeklerin tarihine; Çingene Gül ve Eylül Cansın Misafirhanesi’nden seks işçiliğine farklı konularda atölye, panel ve film gösterimleri yapılacak. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri barış panelinde bir araya gelecek.