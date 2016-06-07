7. Trans Onur Haftası programı açıklandı

Trans Onur Haftası’nın yedincisi 13 Haziran’da başlıyor. Bir hafta boyunca barıştan misafirhanelere çok sayıda konuda atölye, panel ve film gösterimine ev sahipliği yapacak hafta 19 Haziran’da Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacak.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Trans Onur Haftası’nın programı açıklandı.

13 Haziran Pazartesi günü basın toplantısı ile başlayacak hafta 19 Haziran Pazar günü Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacak.

Hafta boyunca beden atölyesinden trans erkeklerin tarihine; Çingene Gül ve Eylül Cansın Misafirhanesi’nden seks işçiliğine farklı konularda atölye, panel ve film gösterimleri yapılacak. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri barış panelinde bir araya gelecek.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin haftaya çağrı metni şöyle:

“28 Haziran 1969’da Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde Marsha isimli bir trans kadının attığı taşla başladı ‘direniş’. O günden bu güne geleneği devam ettiren translar toplumsal yaşam içerisinde var olabilmenin ilk koşulu olarak gördüler ‘direnişi’. Yaşam hakkından sağlık hakkına, eğitimden ulaşıma, barınmadan hukuka hep ‘direnmek’ oldu var olmanın adı. Bu yıl 7.sini düzenleyeceğimiz Trans Onur Haftasının temasını ise bu sebeple ‘Direniş ve Barış’ olarak belirledik. Hafta boyunca yapacağımız panel ve atölyelerle kendi ‘direniş’ alanlarımızı tartışıp hepimizin ihtiyacı olan ‘barışa’ dair düşler kuracağız. Var olmak için direnmenin gerek olmadığı bir dünya düşünün altında buluşacağız. Kapitalizme, faşizme, ırkçılığa, türcülüğe, cinsiyetçiliğe, erkek egemenliğine karşı olan tüm transfobi karşıtlarını haftaya destek vermeye ve yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz. Unutma! Sen yoksan çok eksiğiz!”

7. Trans Onur Haftası Programı

13 Haziran Pazartesi / Basın Toplantısı / Saat: 13.00 / İnsan Hakları Derneği

7. Trans Onur Haftası Basın Toplantısı

Trans Onur Haftasının startını vereceğimiz basın toplantımıza tüm basın emekçileri davetlidir.

13 Haziran Pazartesi / Forum / Saat: 19.00 / Maçka Parkı

Bedenimle Barışıyorum – Transların Seks Deneyimleri

Moderatör: Zelal Demir

İlk cinsel deneyimler her zaman zordur ama transların translık bilinciyle ilk cinsel deneyimleri daha zordur. Kendi bedeniyle barışmak; sisteme karşı isyan ve başkaldırıdır. Bizler bu forumda kişisel deneyimlerimizden yola çıkarak aslında ilk başkaldırılarımızı konuşacağız.

14 Haziran Salı / Atölye / Saat:19.00 / İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

Trans Maskülen Materyal Atölyesi

Çoraptan packer, tişörtten binder, olur mu? Olur! Dildo, strap on, packer, kemer, binder, pompa kullanmak istiyorsak illa satın almak zorunda değiliz! Artık malzemelerle bunları beraber üretebileceğimiz atölyemize gelin, kendi ürününüzü kendiniz yapın. (Eski tişört, çorap, iğne- iplik, lastik, makas, tutkal vb. kullanılabileceğini düşündüğünüz yardımcı malzemeleri lütfen yanınızda getirin).

(Katılım 20 kişiyle sınırlıdır. Ön kayıt için lütfen mail atın.)

15 Haziran Çarşamba / Panel / Saat:18.00 / Aynalı Geçit

Transerkeklerin Tarihi: Nereden Nereye

2000’li yıllarda bireysel ve/veya örgütlü mücadeleleriyle kamuoyunda görünür olmaya başlayan trans erkekler, politik trans erkek mücadele tarihini hep beraber anlatıyor.

Maderayon: Behram Aras

Panelistler

Berk İnan

İlksen Gürsoy

16 Haziran Perşembe / Panel / Saat:18.00 / Aynalı Geçit

Bir Direniş Alanı: Barınma / Çingene Gül ve Eylül Cansın Misafirhanesi

Transların en önemli sorunlarından biri olan barınma aynı zamanda yaşam hakkı ile ilintili bir olgu olarak karşımızda durmakta. Dezavantajlı gruplar arasında yer alan translar için barınma dört tarafı duvarlarla çevrili bir alan olmaktan ziyade şiddetten ve önyargıdan uzak bir yaşam alanını ifade etmekte. Bu panelimizde alternatif barınma alanları, dayanışma ağları ve trans toplumu için önemi elzem olan barınma hakkını her yönü ile tartışacağız.

Maderasyon: Kıvılcım Arat

Panelistler

Öykü Ay (Bağımsız trans hakları aktivisti)

Morçatı

Ebru Kırancı ( İstanbul Lgbti Dayanışma Derneği )

16 Haziran Perşembe / Tek Kişilik Performans / Saat:20.30 / Aznavur

Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim - “Tuhaf”tan “Paşam”a Bir Toplumsal Cinsiyet Hikâyesi

Cinsiyet, olduğumuz kişinin ne kadar önemli bir parçasını oluşturur? Davranışlarımız, algıladığımız cinsiyetimizden nasıl etkilenir? Atfedilen cinsiyet değişince kadınlar, erkekler; sokaklar nasıl değişir? Bedeniniz ait hissettiğiniz cinsiyetin özelliklerini taşımadığında nasıl bir hayatınız olur? Bu duyguyu başka insanlarla paylaştığınızda insanlar ne tepki verir? Kadından erkeğe cinsiyet geçişi ile ilgili en çok neyi merak ederler? Bir trans erkek günlük hayatında, özel hayatında, açılma ve cinsiyet geçiş sürecinde neler yaşar? gibi sorularının cevaplarını Berk İnan'ın kişisel hikayesinin satır aralarında arayan 90 dakikalık, bu, tek kişilik performans, toplumsal cinsiyet meselesini ötekiliğin şeffaf yüzleri, trans erkeklerin gözünden ele almayı deniyor.

www.benseninbildiginerkeklerdendegilim.blogspot.com

17 Haziran Cuma / Atölye / Saat: 13.00 / Aynalı Geçit

Vicdani ret

Zorunlu askerlik yalnızca “yurdun müdafaasına” yönelik bir uygulama değil, aynı zamanda erkeklerin ve kadınların devletle aralarındaki vatandaşlık ilişkisini belirleyecek bir uygulamadır. Bu yolla erkeklik-devlet-askerlik arasında güçlü bir bağ kurulur, “en kutsal vazife” olan askerlik yoluyla birinci sınıf vatandaşlık erkeklere bahşedilir. Erkeklerin ve de kadınların vicdani ret talepleri işte tam da buradan; sistemin kurduğu erkeklik halleri/heteronormatif eleştirisi üzerinden, onları şiddet kullanmaya zorlayan ulus-devletin siyasi ve ideolojik stratejilerine karşı olduğu kadar, aile ve piyasa gibi erkek egemenliğine dayalı alanlardaki “eril şiddet”e karşı bir içeriğe de sahiptir.

Moderasyon:

Ercan Jan Aktaş / Vicdani Retçi

17 Haziran Cuma / Atölye / Saat: 16.00 / Aynalı Geçit

İhlal Edilen Bir Hak: Translar ve Hukuk

Trans toplumu açısından en önemli sorunlardan biri hukuka erişimin önündeki engeldir. Translara yönelen saldırıların cezasız kaldığı, suçluların ödüllendirildiği bir hukuk sistemi beraberinde bütün hakların ihlal edildiği bir toplumsal düzeni getiriyor. Bu panelimizde değerli avukatlarımızla birlikte yargıyı, hak ihlallerini ve çözüm yollarını tartışacağız.

Moderasyon: Kıvılcım Arat

Panelistler

Av. Eren Keskin

Av. Bülent Kırdar

Av. Metehan Arısoy

17 Haziran Cuma / Kokteyl, Kermes, Film Gösterimi / Saat: 19.00 / Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Kokteyl ve Kermes

Trans*evinde kalanların her hafta Eğitmen Refiye Özsoy ile birlikte ürettiği takıları kokteyl ve kermes eşliğinde sizlere sunuyoruz.

Trans But Film Gösterimi

2014’te FACE İnsan Hakları Yarışması’nda Trans X İstanbul filmiyle Özel Mansiyon kazanan Maria Binder’in son filmi, Türkiye’de İnsan Hakları ve Trans*lara parçalı bir bakış atıyor. Bir cinayet işlendiğinde, geriye ne kalır? Trans* hayatı nelerden ibarettir? Günlük nefret ve şiddetle nasıl baş edilir? Yönetmen Binder, bu izlerin peşinde direniş ve hayatta kalma içgüdüsünü takip ediyor, dışlanmışları derliyor; Nazım Hikmet, Foucault, Benjamin ve Zeki Müren’in sözlerinden esinlenerek Trans* hayatların parçalarını topluyor. Trans*BUT, bir sorudan yola çıkan bir belgesel araştırma: “Her şey yıkılırken insan hayata nasıl devam eder?”

18 Haziran Cumartesi / Panel / Saat: 13.00 / Beyoğlu Kültür Sanat – Donkişot – Hazzo Pulo Pasajı

Görünmeyen Emek: Seks işçiliği

Türkiye ve Dünya’da seks işçilerinin güncel durumu, mücadele tarihi, çalışma koşulları ve hak mücadelelerini alanında uzman katılımcılarla tartışacağız.

Moderasyon: Deniz Tunç

Panelistler

Kemal Ördek ( Kırmızı Şemsiye )

Demet Yanardağ ( İzmir Siyah Pembe Üçgen)

18 Haziran Cumartesi / Panel / Saat: 16.00 / Beyoğlu Kültür Sanat – Donkişot – Hazzo Pulo Pasajı

Ortak Tahayyül: Barış

Yaşadığımız süreç 90’lı yıllardan daha kötü bir noktaya evrilirken toplumsal barışı sağlayabilecek tüm dinamiklere karşı sistematik bir sindirme politikası güdülmekte. Tüm bu sistematik yok etme politikalarına karşı ‘Barış’ taleplerimizi daha üst bir noktadan dillendirmek için değerli milletvekillerimiz ile bir araya geliyor ‘barış’ için sesimizi yükseltiyoruz.

Moderatör: Kıvılcım Arat

Panelistler

Filiz Kerestecioğlu ( HDP İstanbul Milletvekili)

Selina Doğan (CHP İstanbul Milletvekili)

18 Haziran Cumartesi / Film Gösterimi, Kermes / Saat: 19.00 / Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Trans X İstanbul Film Gösterimi

“Bu film, devlet ve toplumun kültürlerarası ilkel bir mekanizma aracılığıyla (siyasal dışlanma kriteri olarak görünürdeki kişisel özelliklerini) ellerinden aldığı onur ve namuslarını geri kazanmak için kendiliğinden ve mizah içinde harekete geçen insanları görünür kılmayı hedefliyor.” – Maria Binder

19 Haziran Pazar / 7. Trans Onur Yürüyüşü / Saat: 17.00 / Fransız Konsolosluğu önü