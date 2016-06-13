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Dünya

LGBTİ gece kulübü katliamından son Whatsapp mesajı: Anne geliyorlar, öleceğim...

Orlando'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği sanılan bir kişinin Whatsapp mesajları ortaya çıktı

13 Haziran 2016 01:06

ABD'nin Florida eyaletinde IŞİD'in üstlendiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği sonrasında, yaşamını yitiren bir kişinin, annesine Whatsapp'tan, "Anne geliyorlar, öleceğim" mesajı yolladığı ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ortaya çıkan bir Whatsapp mesajı yaşanan trajediyi gözler önüne serdi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen ve öldüğü sanılan bir kişi, Whatsapp'tan annesine ilk olarak, "Seni seviyorum" mesajı gönderdikten sonra, gece kulübüne silahlı saldırı düzenlediğini ve tuvalete kaçtığını yazmış.

Annesinin hâlâ orada olup olmadığını sorması üzerine, öldüğü sanılan kişi son mesajında, "Anne geliyorlar, öleceğim" yazdıktan sonra başka bir mesaj gelmiyor.

 

 

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