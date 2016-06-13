Obama IŞİD'in üstlendiği saldırıyı yorumladı: Bu bir nefret ve terör eylemidir

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 50 kişinin hayatını kaybettiği Orlando'da lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitidrdiği saldırının, terör ve nefret eylemi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Orlando şehrinde bir LGBTİ gece kulübünde gerçekleşen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Obama, saldırının bir terör olayı olduğunu ifade etti. Obama, Amerikan halkına birlik olma çağrısı yaptı.

Başkan Obama açıklamasında, “Henüz soruşturmanın başında olsak da bunun bir terör ve nefret olayı olduğunu söylemek için yeterli delilimiz var.” dedi. Saldırganın motivasyonunun ne olduğu ve terör örgütleriyle bir bağının olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını belirten Obama, “Kesin olan şey saldırganın nefretle dolu bir kişi olduğudur.” şeklinde konuştu.

"Bu saldırı hepimize yapıldı"

Saldırının özellikle LGBTİ vatandaşları hedef aldığını ifade eden Obama, kimlik gözetmeksizin, herhangi bir Amerikalıya yapılan saldırının bütün Amerikalılara yapılmış olduğunu söyledi. Obama açıklamasında, “Bu lezbiyen, gey, biseksüel veya cinsiyet değiştiren arkadaşlarımız, Amerikalı dostlarımız için özellikle yürek burkan bir gün. Saldırgan, insanların arkadaşlarıyla buluşmak, dans etmek, şarkı söylemek ve yaşamak için bir araya geldiği bir mekanı hedef olarak seçti. Saldırıya uğradıkları yer bir gece kulübünden ziyade insanların bilinçlenmek, görüşlerini ifade etmek ve vatandaşlık haklarını savunmak için bir araya geldiği bir dayanışma ve güçlenme mekanıdır. Bu bize, herhangi bir Amerikalıya yapılan bir saldırının ırk, etnik köken, din ve cinsel tercih gözetmeksizin hepimize yapıldığının bir hatırlatmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

"Ne istediğimize karar vermek zorundayız"

Saldırıyla ilgili açıklamasında silah yasasına da değinen Obama bir kez daha silahlara kolay erişilebilmesini eleştirdi. Obama, “Bugün Amerikan tarihine en ölümcül silahlı saldırının yaşandığı gün olarak geçti. Saldırgan açıkça bir tabanca ve güçlü bir hücum tüfeği taşıyordu. Bu yüzden bu katliam, kişilerin, okullarda, ibadethanelerde, sinema salonlarında ve gece kulüplerinde insanları öldürebilmelerini sağlayan silahlara erişimin ne kadar kolay olduğunu hatırlatıyor. Ve biz böyle bir ülke olmak isteyip istemediğimize karar vermek zorundayız. Hiç bir şey yamıyor olmak da bir karardır.” şeklinde konuştu.