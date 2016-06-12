ABD'de LGBTİ gece kulübüne silahlı saldırı; en az 50 ölü, 53 yaralı!

ABD'nin Florida eyaleti lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Sabaha karşı saat 02.00 sularında yapıldığı aktarılan saldırının failinin 29 yaşındaki ABD vatandaşı Ömer Mateen olduğu açıklandı. Washington Post, kimliği Mateen'in yakınlarının teyit ettiğini açıklarken Orlanda polisi saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Florida eylatine bağlı Orlando'da bulunan Pulse Club isimli LGBTİ kulübünde yaşanan olaylarla ilgili konuşan Orlando Belediye Başkanı Buddy Dyer, 50 kişinin öldüğünü ve 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi sevk edilirken, içeridekileri rehin alan saldırganın barın içerisinde öldürüldüğü öğrenildi.



Saldırı sırasında 100 kişi vardı

Saldırının gerçekleştiği sırada kulüpte 100 kişinin olduğu belirtiliyor. Olayın gerçekleştiği gay kulübünde çalışan bir görevli de sosyal medya hesabından "Herkes Pulse'tan çıksın ve koşarak uzaklaşsın" mesajını geçti.

Otomatik silahla ateş açılmış

Ilgın Yorulmaz'ın haberine göre; saldırıyı düzenleyen Ömer Mateen'in Florida'da yaşadığı Port Saint Lucie'den geldiği ve bardaki güvenliği aşıp AK-50 yarı-otomatik silahla içeride bulunan 350 civarındaki çoğu gey, lezbiyen ve transeksüel kişiye ateş açtığı sanılıyor.

ABD vatandaşı olan Afgan kökenli Mateen'in saldırıdan önce IŞİD'e bağlılığını ilan etmesi, saldırının terör örgütünden ilham alınarak yapıldığını doğrular nitelikte. Bundan önce California eyaletinin San Bernardino kentinde gerçekleştirilen bir diğer silahlı saldırının faili olan çift de eylemden önce aynı şekilde bağlılıklarını ilan etmişlerdi.

IŞİD sözcüsünün videosu ilham oldu!

IŞİD'in sözcülerinden Abu Muhammed Al-Adnani'nin kısa süre önce kaydettiği bir videonun saldırıyı gerçekleştirmek için Mateen'e ilham olmuş olmasından şüpheleniliyor. Videoda Adnani Ramazan ayı süresince Batı'da yapılacak saldırıların öteki hayatta on kat daha fazla ödüllendirileceğinden bahsediyor.

Mateen'in babası ise oğlunun yakın zamanda iki erkeğin öpüştüğünü görüp buna aşırı kızdığını, saldırıyı da bu nedenle düzenlemiş olabileceğini söyledi.

Gey barındaki saldırı sonrası yetkililer Orlando halkını kan vermeye çağırdı. Ancak kanunlar gereği gey'ler bunun dışında bırakıldı. Amerika'da bir diğer erkekle son bir yıl içinde cinsel ilişkide bulunmuş gay'ler kan veremiyor.