LGBTİ bar katliamcısı IŞİD'e bağlılık yemini etti iddiası

ABD'nin Florida eyaletinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen Omar Mateen'in polisi arayarak, IŞİD'e bağlılık yemini ettiği ileri sürüldü.

ABD’li yetkililer, Mateen’in saldırı sırasında güvenlik güçlerini arayarak IŞİD’e bağlılık yemini ettiğini ve Boston bombacılarından bahsettiğini bildirdi.

Bir polis yetkilisi CNN’e yaptığı açıklamada, özel güvenlik olarak çalışan saldırganın bir araç kiralayarak Orlando’ya geldiğini söyledi.



FBI ajanları ve güvenlik güçlerinin Mateen’in evine bomba imha ekipleriyle girdiği ve içeride araştırma yaptıkları belirtildi. Polis, saldırganın gece kulübünün dışında duran kamyonetinde de araştırma yaptı.



Mateen’in babası Mir Seddique, Amerikan NBC News kanalına verdiği demeçte, olayın dinle bağlantılı olmadığını söyledi.

Öte yandan radikal dincilerle bağlantılı internet sitelerinde ABD'yi kana bulayan saldırıyı üstlenen olmazken, terör örgütü IŞİD sempatizanları, saldırıya ilişkin övgüler yağdırıyor.