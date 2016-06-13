T24 LogoT24 Logo
Dünya

LGBTİ bar katliamcısı IŞİD'e bağlılık yemini etti iddiası

50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası IŞİD sempatizanları saldırıya ilişkin övgüler yağdırdı

13 Haziran 2016 00:16

ABD'nin Florida eyaletinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen Omar Mateen'in polisi arayarak, IŞİD'e bağlılık yemini ettiği ileri sürüldü.

ABD’li yetkililer, Mateen’in saldırı sırasında güvenlik güçlerini arayarak IŞİD’e bağlılık yemini ettiğini ve Boston bombacılarından bahsettiğini bildirdi.

Bir polis yetkilisi CNN’e yaptığı açıklamada, özel güvenlik olarak çalışan saldırganın bir araç kiralayarak Orlando’ya geldiğini söyledi.

FBI ajanları ve güvenlik güçlerinin Mateen’in evine bomba imha ekipleriyle girdiği ve içeride araştırma yaptıkları belirtildi. Polis, saldırganın gece kulübünün dışında duran kamyonetinde de araştırma yaptı.

Mateen’in babası Mir Seddique, Amerikan NBC News kanalına verdiği demeçte, olayın dinle bağlantılı olmadığını söyledi.

Öte yandan radikal dincilerle bağlantılı internet sitelerinde ABD'yi kana bulayan saldırıyı üstlenen olmazken, terör örgütü IŞİD sempatizanları, saldırıya ilişkin övgüler yağdırıyor. 

ETİKETLER

omar mateenlgbti barorlandofloridakatliam

İlgili Haberler

ABD'de LGBTİ gece kulübüne silahlı saldırı; en az 50 ölü, 53 yaralı!

Orlando polisinin öldürüldüğünü duyurduğu saldırganın 20 yaşında ABD vatandaşı Ömer Mateen olduğu belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24